Violet Evergarden Saison 2: Mises à jour de la date de sortie: 5 choses que vous devez savoir à ce sujet

Avec: Yui Ishikawa, Takehito Koyasu, Daisuke Namikawa

Réseau: Netflix

Violet Evergarden est un anime bien connu qui regorge de surprises et de rebondissements inattendus. De plus, l’histoire a une structure unique. La saison 2 de Violet Evergarden était très attendue par les fans après la première saison.

La première saison de la série est sortie en 2018 et a reçu de nombreux retours positifs de la part des téléspectateurs. Il a été révélé plus tard que les producteurs travaillaient sur un film. De même, le film est sorti en 2019 et a été un énorme succès.

La première saison nous a surpris et nous a laissé des questions sans réponse. Les réponses devraient être révélées dans le prochain chapitre de Violet Evergarden Saison 2.

Date de sortie de Violet Evergarden Saison 2?

La deuxième saison de la série devait initialement sortir le 24 avril 2020. Cependant, elle a été reportée en raison de la pandémie de covid-19. L’affichage sortira désormais à la fin de 2021.

Scénario:

Il se déroule à l’époque des Auto Memory Dolls. Violet est un soldat qui a perdu ses armes au cours d’une bataille et qui a reçu des armes. Après tout, le soldat est déconnecté émotionnellement. Elle a cependant du mal à s’intégrer dans la société.

Elle s’installe finalement en tant que ghostwriter. Elle essaie juste de comprendre ce que signifiaient les derniers mots de son commandant. Violet Evergarden Saison 2 reflétera également la progression de l’histoire.

Des histoires captivantes aux graphismes attrayants, Violet Evergarden a tout pour plaire. L’intrigue axée sur les personnages et les scènes émotionnelles abondent dans ce film. Cela nous donne l’opportunité d’en savoir plus sur les personnages.

Le spectacle se déroule dans un monde où les humains et les robots travaillent côte à côte. Violet est également un soldat qui a perdu ses bras lors d’un combat et s’est fait fabriquer des armes prothétiques. C’est une femme aux multiples capacités.

De plus, son majeur est décédé dans ses bras, ses derniers mots à son égard étant «Je t’aime». Elle se lance dans une quête pour découvrir le sens de ces mots. Violet Evergarden est un personnage fictif créé par Violet Evergarden La saison 2 sera une continuation du dernier épisode de la saison 1.

Prix:

Aux Crunchyroll Anime Awards, cette histoire de mort, de chagrin et de développement personnel a remporté le prix de la meilleure animation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂