Violation de données de McDonald’s : une activité non autorisée sur son réseau expose les données personnelles de certains clients en Corée du Sud et à Taïwan

14 juin 2021 11:39:10 IST

McDonald’s est devenue la dernière entreprise touchée par une violation de données après qu’une activité non autorisée sur son réseau ait exposé les données personnelles de certains clients en Corée du Sud et à Taïwan. McDonald’s Corp a déclaré vendredi qu’elle avait rapidement identifié et contenu l’incident et qu’une enquête approfondie avait été menée. « Bien que nous ayons pu fermer l’accès rapidement après identification, notre enquête a déterminé qu’un petit nombre de fichiers ont été consultés, dont certains contenaient des données personnelles », a déclaré la chaîne de hamburgers.

McDonald’s a déclaré que son enquête avait déterminé que seuls la Corée du Sud et Taïwan avaient accès aux données personnelles des clients et qu’ils prendraient des mesures pour informer les régulateurs ainsi que les clients qui pourraient être touchés. Aucune information de paiement du client n’a été exposée.

McDonald’s a déclaré qu’il examinerait les conclusions de l’enquête, ainsi que les contributions des ressources de sécurité, pour identifier des moyens d’améliorer davantage ses mesures de sécurité existantes.

Des entreprises de divers secteurs sont la cible de cybercriminels, y compris des cas très médiatisés ces dernières semaines. Mercredi, JBS SA, la plus grande entreprise de transformation de viande au monde, a révélé qu’elle avait payé l’équivalent de 11 millions de dollars aux pirates qui ont fait irruption dans son système informatique le mois dernier.

Et Colonial Pipeline, qui transporte environ la moitié du carburant consommé sur la côte est, a payé le mois dernier une rançon de 75 bitcoins – alors évaluée à environ 4,4 millions de dollars – dans l’espoir de remettre son système en ligne. Lundi, le ministère de la Justice a annoncé qu’il avait récupéré la majeure partie du paiement de la rançon.

