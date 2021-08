Vinnie Jones adorerait faire Snatch 2

Le footballeur devenu acteur a joué aux côtés de Brad Pitt, Jason Statham et Stephen Graham dans la comédie policière originale de Guy Ritchie, qui est sortie il y a 21 ans – et il est convaincu qu’une suite serait un « coup total » .

Jones adorerait réunir les garçons pour Snatch 2. Crédit: Sony Pictures Releasing

« J’aimerais faire arracher 2« , a déclaré l’homme de 56 ans à 45secondes.fr.

« Surtout en Amérique, ils disent: » Allons-nous voir arracher 2?’

« Il y a quelques années, il y avait une rumeur sur Serrure, Stock [and Two Smoking Barrels, Ritchie’s previous film in which Jones also featured], mais je pense que dans le monde entier Arracher serait celui à faire. J’adorerais récupérer les garçons pour celui-là. »

Il a poursuivi: « Je pense que ce serait énorme. Je pense que ce serait un véritable succès. Ce serait un blockbuster absolu, avant même qu’il ne soit montré. »

Jones incarne le redoutable portier Bernard O’Mahoney dans son dernier projet, L’ascension du fantassin : les origines.

Le nouveau film est le cinquième de sa série, et bien qu’il soit préférable de laisser certains films ponctuels, Jones ne doute pas qu’un Arracher la suite serait chaleureusement accueillie dans tous les domaines. Que cela se produise ou non est moins clair, mais c’est loin d’être une impossibilité.

« On ne sait jamais avec Guy [Ritchie], vous voyez ce que je veux dire? », A déclaré Jones.

« J [Jason Statham] et Guy vient de faire un film ensemble. Je veux dire, qui sait ? Je connais Matthew Vaughn [producer] serait partant, Guy devrait l’écrire.

« C’est un faiseur de rêves mais on ne sait jamais. Vous jamais savoir.

« Mais la bonne chose est que ce ne serait pas » oh, plus l’un d’entre eux « . Tout le monde serait impatient. Je pense que ce serait le billet le plus chaud de la ville pour une première … Apportez Brad [Pitt] arrière. »

Jones incarne le redoutable portier Bernard O’Mahoney dans Rise of the Footsoldier: Origins. Crédit : Divertissement Signature

Pour le moment, je suppose que tout ce que nous pouvons faire est de croiser les doigts – et de regarder Jones en action dans le dernier opus de L’ascension du fantassin. En effet, l’action est quelque chose dont le film ne manque absolument pas, et l’ancien joueur de Wimbledon Jones a comparé la réalisation du film à son ancienne carrière.

Il a déclaré: « C’est comme quand vous allez sur un terrain de football, vous savez? Vous pouvez sortir et vous entraîner et tout, mais quand vous sortez pour donner le coup d’envoi à cinq heures moins trois, votre adrénaline monte.

« Et quand vous avez de bonnes scènes comme ça, vous avez de bons acteurs – vous savez, Craig Fairbrass et moi avons fait quelques scènes là-bas, votre adrénaline monte, vous êtes prêt à relever le défi, vous êtes prêt pour cette scène.

« Alors oui, ton adrénaline monte, c’est génial. »

Le synopsis du film se lit comme suit: « Quand Tony Tucker, malchanceux, décroche un emploi de portier de boîte de nuit après avoir sauvé le petit-fils du propriétaire, il fera tout ce qu’il faut pour atteindre le sommet du jeu.

« En faisant équipe avec le poids lourd de l’Essex Bernard O’Mahoney au plus fort de la scène rave des années 1980, Tucker ne pouvait pas faire de mal.

« Un appétit vorace pour l’argent, la drogue et un style de vie glamour se développent bientôt, alimentant ses entreprises de plus en plus audacieuses et le voyant s’associer à Pat Tate et Craig Rolfe pour capitaliser sur le boom de la drogue.

« Remplie de combats, de vengeances et d’explosions, l’histoire d’origine ultime apporte L’ascension du fantassin boucler la boucle et s’attaquer à de nombreuses questions sans réponse de la franchise. »