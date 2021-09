Vincent D’Onofrio s’intéresse de plus près à ces rumeurs, reviendra-t-il à Hawkeye ?

Bien qu’il y ait toujours eu des spéculations sur le fait que Disney et Marvel Studios ramèneraient à un moment donné les personnages de l’univers Marvel de Netflix comme casse-cou et Jessica Jones dans le MCU, il semble que l’introduction du multivers ait ouvert un ensemble différent de vannes en ce qui concerne ces personnages passés. Avec des fans et des intervieweurs qui reprennent chaque petit commentaire d’anciennes stars de Marvel, comme Charlie Cox qui a laissé entendre qu’il apparaîtrait dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison comme Matt Murdock, il semble que de plus en plus d’acteurs soient obligés de clarifier les rumeurs concernant leurs retours possibles sur la plate-forme de super-héros. Le dernier en date est casse-cou’ s Vincent D’Onofrio, qui s’est servi de son compte Twitter pour clarifier presque hors de tout doute qu’il ne reviendra pas en tant que pivot dans Disney’s Oeil de faucon séries.

La rumeur selon laquelle Vincent D’Onofrio pourrait faire un retour alors que le seigneur du crime a commencé grâce à un court poème que l’acteur a tweeté juste au moment où le Oeil de faucon bande-annonce tombée il y a quelques jours. Dans ce post, il a écrit: « Le chien à trois pattes. Run’n, jump’n et avec un incroyable cas de tortillements. Ce chien ne demande pas de pitié. Ce chien nous regarde. Il veut savoir ce qui va suivre. Tête incliné il dit. Où devons-nous aller, que devons-nous faire ? Pourquoi attendons-nous ? Je me dis. Ce chien a raison. Comme c’est le cas en ce moment, les fans de Marvel sont allés à Hercule Poirot et ont essayé de comprendre la signification du message, en proposant l’idée que le poème faisait référence au chien qui devient Oeil de fauconle compagnon de la nouvelle série. Si ce n’est pas assez de spéculation sauvage, alors le fait que D’Onofrio a également aimé certains tweets qui ont commenté des choses comme « Le roi revient dans Oeil de faucon« , suffisait à beaucoup pour croire que son retour était signé, scellé et prêt à être livré ce Noël avec un gros nœud dessus.

Pourtant, aujourd’hui, Vincent D’Onofrio remettre les pendules à l’heure en calmant toute l’excitation des fans et en donnant une leçon précieuse sur le fait de trop lire les choses dans le processus. Il a écrit dans un nouveau post, « Idiot d’approfondir les petits morceaux que j’écris. Je les écris depuis des années maintenant. Bien que j’apprécie le fandom. Parce que j’ai adoré le jouer dans @daredevil. »

Idiot de regarder plus profondément dans les petits morceaux que j’écris.

Je les écris depuis des années maintenant.

Bien que j’apprécie le fandom.

Parce que j’ai adoré le jouer dans @casse-cou — Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) 14 septembre 2021

Bien que basé sur les commentaires faits sur ce post, il y a encore des fans qui ne veulent pas abandonner l’idée que l’acteur apparaîtra comme le chef du crime dans Oeil de faucon, mais la plupart étaient heureux de croire que ce retour particulier n’est actuellement pas probable. Récemment, camarade casse-cou la star Charlie Cox a dû nier à plusieurs reprises être le propriétaire d’une paire d’avant-bras vu dans le Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce car de nombreux fans étaient catégoriques sur le fait que Matt Murdock de Cox apparaîtrait comme l’avocat de Peter Parker dans le prochain film. Ces rumeurs ont finalement été réglées lorsqu’une version IMAX de la bande-annonce a révélé le visage appartenant aux avant-bras en question et a prouvé qu’il ne s’agissait pas de Cox.

Avec le multivers de Marvel offrant tant de failles, dont certaines devraient expliquer l’arrivée du X Men et plus à l’avenir, les théories des fans ont été presque aussi folles que les chronologies de branchement qui composent maintenant le Univers cinématographique Marvel.

