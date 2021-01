Vin Diesel tease-t-il le retour du rock dans la finale Fast & Furious?

F9 La star Vin Diesel s’est tournée vers les médias sociaux pour peut-être faire allusion au retour de Luke Hobbs de Dwayne « The Rock » Johnson au Rapide et furieux la franchise. La superstar de l’action a récemment partagé une image de lui-même avec Johnson de 2011 Rapide 5, et bien que Hobbs ne devrait pas apparaître dans Fast & Furious 9, la légende que Diesel a partagée à côté de l’image incite beaucoup à se demander ce qui va arriver.

« Heureux de faire partie de tant de moments emblématiques du film … Je ne pense pas à eux autant que je le devrais. Peut-être parce que je suis trop excité pour ce qui va arriver. Haha. Tout l’amour. F10endofsaga. «

Ce n’est pas un secret Dwayne Johnson et Vin Diesel ont eu leurs différences, ce qui a entraîné une querelle très médiatisée. En cas de guerre avec un membre de la Rapide et furieux la famille ne suffisait pas déjà, Tyrese Gibson a également eu des problèmes avec Johnson dans le passé, ce dernier accusant le Hollywood A-lister d’essayer de reprendre la franchise avec le spin-off 2019 Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw. Mais, si tous ces griefs ont maintenant été réglés, il est très probable que Luke Hobbs de Johnson soit ramené pour la fin de la saga.

Il est même possible que, bien qu’il ne soit pas censé le faire, Johnson apparaisse dans [F9}, with Vin Diesel having previously teased a surprise cameo that has yet to be revealed.

F9 picks up with Vin Diesel’s Dom Toretto now leading a quiet life off the grid with Letty and his son, little Brian. Of course, they know that danger always lurks just over their peaceful horizon, and this time, that threat will force Dom to confront the sins of his past if he’s going to save those he loves most. The Fast and Furious family must join forces once again to stop a world-shattering plot led by Dom’s younger brother Jakob, a deadly assassin, who is working with their old enemy Cipher, and who holds a personal vendetta against Dom.

Directed by Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, and Charlize Theron. in the absence of The Rock, F9 has filled their WWE legends quota by adding John Cena as Dom’s estranged brother, Jakob Toretto. Fast and Furious 9 is expected to be the first movie in one last trilogy that will wrap up the long-running franchise.

The highly anticipated sequel has now been delayed several times amid the ongoing global situation, with talk recently turning to possible further delays and even a potential streaming release. Vin Disel though is committed to a traditional, theatrical release, with the actor recently stating, « I’m so committed to the theatrical experience. Obviously, I’ve dedicated my life to [the cinema]. C’est un sentiment merveilleux de savoir que nous serons là le 28 mai avec un film que tout le monde voudra voir ensemble. «

F9 devrait actuellement sortir en salles aux États-Unis le 28 mai 2021 après avoir subi plusieurs retards à partir d’une date de sortie initiale en avril 2019. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Vin Diesel.

