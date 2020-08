Vikings: la saison 6 va bientôt disparaître sur Amazon Prime Video

Vikings-Les fans font attention: Qui le courant et 6ème saison finalel de la série Vikings Vidéo Amazon Prime pouvait encore voir, il doit se dépêcher: parce que le fournisseur de streaming annonce sur Mercredi 5 août ladite saison complètement surprenante hors du programme prendre.

Pendant ce temps Netflix peut garantir les droits de la série et se développe également avec Vikings: Valhalla un successeur. En attendant, les cinq saisons sont également entièrement disponibles sur Netflix. Seule la 6e saison manquait encore. La première moitié avec dix épisodes a été initialement présentée par Amazon, la seconde moitié avec dix autres épisodes pour la grande finale sortira cet automne.

Cependant, on ne sait toujours pas quand la première moitié de la saison 6 sera à nouveau proposée gratuitement dans ce pays, que ce soit pour les clients Amazon ou peut-être même pour les abonnés Netflix. Il se peut bien qu’au début de la seconde moitié de la grande finale, les épisodes de la saison 6 déjà diffusés réapparaissent sur l’offre d’Amazon. Cependant, aucune date exacte n’a encore été fixée.

Vikings: la saison 6 continue

Le dernier est un nouvelle bande-annonce de prévisualisation à la finale de la populaire série Viking sur Ragnar Lodbrok (joué par Travis Fimmel) sur le numérique Comic-Con @ Home 2020 publié, qui montre un regard sur les fils de Ragnar, Ivar et le roi Bjorn peu avant une bataille gigantesque, dont l’issue déterminera le sort des personnages importants de la série historique. Le créateur de la série Michael Hirst, qui développera également la série successeur de Netflix, promet aux téléspectateurs une fin satisfaisante et significative de la saga. Il espère que les fans le verront de la même manière à la fin.

La saison 6 commence avec le fils de Ragnar, Bjorn (Alexander Ludwig) en tant que nouveau leader des Vikings, qui occupe le devant de la scène aux côtés d’Ivar (Alex Høgh Andersen) et Ubbe (Jordan Patrick Smith) et Erik le Rouge (Eric Johnson). En tant que nouveau roi Bjorn, il dirige Kattegat tandis qu’Ivar se rend en Russie et Ubbe mène une expédition en Islande.

* Remarque: ce message n’est pas une publicité payante. Tous les liens vers Amazon sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par son intermédiaire, sans que vous ne payiez un centime de plus.

