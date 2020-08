Vigor deviendra gratuit pour jouer sur Switch et confirme la date de lancement sur les consoles Sony

Le titre sera apprécié sur Switch avec son nouveau format le 23 septembre, et le 25 novembre, il sera sur PS4

Bohemia Interactive, créateurs de Vigueur, a annoncé il y a des mois que le jeu vidéo abandonnerait l’exclusivité de la Xbox One et serait également lancé sur Nintendo Switch cette même année, en plus de laisser tomber qu’il pourrait également atteindre les consoles de Sony. Enfin, le travail a fait ses débuts sur Switch il y a quelques mois, et il était en suspens quelle serait la stratégie pour renforcer la présence du titre sur cette plateforme, et heureusement, aujourd’hui, à l’occasion de la célébration actuelle de la gamescom, la société a donné de nouvelles informations sur les intentions avec Vigor pour les prochains mois.

L’entreprise a décidé de célébrer son gamescom 2020 et a publié une nouvelle bande-annonce, accompagnée de dates de sortie et de nouvelles très intéressantes pour les utilisateurs de Switch. D’un côté, Bohemia Interactive lancera le tireur pour PlayStation 4 le 25 novembre et pour PlayStation 5 ce Noël. En outre, comme indiqué par Gematsu, la version Switch de Vigueur , qui a été lancé via le pack du fondateur le 8 juillet, sera également disponible gratuitement à partir du 23 septembre.

Vigueur je connais Il a été lancé pour la première fois sur Xbox One via le Microsoft Store en août 2019. Il s’agit d’un jeu de tir gratuit dans lequel vous construisez votre refuge dans la Norvège d’après-guerre. La guerre nucléaire est terminée. L’Europe est dévastée, la Norvège est devenue la dernière bataille. Vous avez commencé comme un étranger sans nom, mais qui deviendrez-vous? “Il n’y a pas de temps pour l’incertitude. Tirez pour sortir ou ne vous battez pas du tout. Pillez, rassemblez des ressources, prenez des risques. Construisez votre abri et votre équipement vital. L’humanité est tombée … vous vous relèverez“.

