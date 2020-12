Viggo Mortensen qualifie la critique du «Livre vert» du Sauveur blanc de «Bullsh * t»

Viggo Mortensen défend « Green Book » contre la critique des sauveurs blancs.

Livre vert La star Viggo Mortensen dit que la critique du film mettant en vedette un récit de sauveur blanc est « une charge de conneries ». Il a discuté du meilleur film 2019 dans une nouvelle interview avec The Independent. NurPhoto / «C’est devenu un cliché de dire: ‘Ce film va-t-il être le livre vert de cette année?’», A déclaré Mortensen. «Le livre vert est devenu un péjoratif.» «Une grande partie des critiques qui ont été adressées à ce film était non seulement déraisonnable, mais elle était inexacte, mensongère et irresponsable», a-t-il poursuivi. Cela affecte-t-il ce que je fais ou comment les gens me perçoivent en tant qu’acteur? Peut-être que oui. Mais je ne peux vraiment rien faire à ce sujet. Mortensen a également évoqué son rôle emblématique d’Aragorn dans le Le Seigneur des Anneaux trilogie. Il a clarifié les commentaires précédents sur La communauté des anneaux étant son film préféré de la série: «Je ne veux pas vraiment y entrer… mais au fil des ans, certaines choses que j’ai dites ont été sorties de leur contexte de certaines manières qui étaient malheureuses. J’ai essayé d’être honnête quand quelqu’un me demandait quel film je préfère. Ma préférence va à certaines scènes dont je me souviens et c’est naturel, mais l’expérience globale a été fabuleuse, inoubliable, instructive. L’avantage évident est que la popularité de la trilogie dans le monde nous a ouvert des portes. « Une série Amazon, qui suivra un jeune Aragorn, est actuellement en préparation. [Via]