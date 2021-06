VIDÉO : Scarlett Johansson dans une émission enfant

Généralement, lorsqu’un acteur ou une actrice de renom publie une vidéo ou une photo de son enfance, il est généralement touché par la difficulté de les imaginer à ce moment-là. C’est pourquoi, à chaque fois, ces cartes postales ou audiovisuelles deviennent virales à une vitesse record et, dans ce cas, la personne qui a parcouru tous les réseaux est Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson. Photo : (Getty)



Connue dans le monde entier pour son rôle de Veuve noire dans Marvel, Scarlett Johansson Elle est l’une des actrices les plus respectées et les plus aimées de l’industrie. À seulement 36 ans, elle est arrivée dans le plus grand studio d’Hollywood pour incarner l’une des super-héroïnes les plus emblématiques de la franchise, brisant ainsi la barrière imposée selon laquelle les femmes ne peuvent entrer dans ce monde de héros.

L’affiche officielle de Black Widow. Photo : (Disney +)



Cependant, au-delà de ce rôle dans le MCU, Johansson a une carrière d’années, qui a commencé dans les années 90 et, à partir de ce moment, est devenue l’une des grandes promesses d’Hollywood. Et, au fil du temps, elle est devenue l’excellente artiste qu’elle est aujourd’hui, mais malgré tout, il y avait quelqu’un qui voulait se souvenir des principes de cette star et il s’agit de Conan O’Brien.

Le présentateur s’exprimait, depuis des semaines, sur son podcast du « talk show » qu’il dirigeait dans les années 90 et, par conséquent, il ne pouvait s’empêcher de commenter le pas que Scarlett a eu pour lui. Est-ce que, quand l’interprète était petit, elle avait une section dans l’émission où elle s’appelait Sarah Hughes et a épelé tous les mots que O’Brien lui a demandés.







Mais, en mentionnant ce moment, les followers ne l’ont pas laissé passer et ont demandé que la vidéo du Scarlett Johansson de 10 ans est publié. A tel point que, dans les dernières heures, Conan a exaucé et exaucé la demande de ses fans : il a partagé l’audiovisuel de la jeune actrice sur YouTube, qui n’a pas tardé à sortir.

En fait, la confiance dont l’interprète a fait preuve à un si jeune âge a conduit de nombreux internautes à la comparer à Emma Watson alors qu’elle avait cet âge.. La star de Harry Potter a toujours joué une Hermione très confiante et, à son tour, elle-même était avec une rhétorique impressionnante pour une adolescente, quelque chose qui, à un certain moment, est vu de Scarlett dans cette vidéo.