Vidéo : PlayStation Productions et la nouvelle ère des adaptations de jeux vidéo

Les adaptations à l’écran des jeux vidéo sont traditionnellement considérées comme mauvaises, mais l’arrivée de PlayStation Productions sur la scène indique une entreprise qui cherche à changer cela. Hier nous a donné un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle avenue pour PlayStation grâce à la première bande-annonce officielle du film Uncharted. Cependant, avec Internet divisé sur le ton du film, les choix de casting et la direction générale, nous pensons que Sony a encore toutes les chances de réussir.

C’est le sujet d’aujourd’hui Pousser Carré vidéo, qui tient à dire que cette soi-disant nouvelle ère d’adaptations de jeux vidéo n’a pas encore été solidifiée. Uncharted, la mini-série The Last of Us de HBO et le redémarrage du film Resident Evil (à venir plus tard cette année) ont tous de bonnes intentions, mais ces franchises bien-aimées sont-elles interprétées correctement? Nous n’avons pas à attendre très longtemps pour le savoir.