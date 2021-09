VIDÉO : Ben Affleck a surpris ses fans avec un geste romantique envers Jennifer López

Après 17 ans, Jennifer Lopez et Ben affleck ils sont redevenus le couple du moment. Après les rumeurs initiales, les acteurs ont cessé de se cacher et font déjà des apparitions publiques lors des événements les plus importants. Malgré le fait que les paparazzi les surprennent souvent en train de marcher dans les rues, c’est leur arrivée à la Mostra de Venise qui a rendu les fans fous.

Jennifer López et Ben Affleck à la Mostra de Venise. Photo : (Getty)



Complices l’un de l’autre et très amoureux, Ben affleck et JLO est apparu sur le tapis rouge avec deux looks très sophistiqués. Lui en smoking noir et elle en splendide robe blanche étaient deux des plus élégants. Et puis a suivi la présentation au MET Gala où ils n’ont cessé de se montrer de l’affection.

Ben Affleck et JLO au Met Gala. Photo : (Getty)



Mais maintenant, après les présentations lors d’événements officiels, le chanteur et l’acteur sont revenus à leurs routines. D’ailleurs, il y a quelques jours, elle était de retour dans le Bronx, sa ville d’origine, pour continuer à promouvoir les programmes de solidarité auxquels elle participe. Et, l’un d’eux aide les femmes latines et leurs entreprises respectives.

C’est pourquoi Jennifer partit visiter l’un de ces lieux tandis que, très patient, Ben l’attendait dehors. En le voyant, des fans sont venus lui parler, qui se sont préparés avec beaucoup de sympathie à écouter ses followers. Parmi certains compliments comme « tu es très beau« Et d’autres moments amusants, un groupe de filles a décidé de l’inviter à une fête qui se tenait tout près de là.

C’est alors que Ben affleck Il déclina l’invitation d’une manière très subtile, mais touchant ceux qui l’écoutaient. « Il y a ma fille”, Il s’est borné à répondre, montrant ainsi tout son respect et surtout sa patience à Jennifer López. A tel point que ce tendre geste est devenu viral sur les réseaux sociaux, générant plus d’amour pour Bennifer parmi les fans.

Il est évident que « là où il y avait du feu, il reste des cendres », du moins pour Affleck et López. Bien qu’ils soient très réservés, surtout lorsqu’il s’agit d’avouer comment se sont déroulées leurs retrouvailles, à chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils se montrent plus ensemble que jamais.