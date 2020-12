Vic Mensa exploite le classique de Fabolous pour « Breathe (Freestyle) »

Quand il ne fait pas tout ce qu’il peut pour aider les jeunes de sa ville natale de Chicago, Vic Mensa travaille d’arrache-pied en studio. La dernière fois que nous avons reçu un projet du rappeur de 27 ans, c’était en août quand il a déposé son 7 titres. Bande V—une collection de chansons que les fans et les autres artistes ont applaudis. Lundi 30 novembre, Mensa est revenu avec plus de musique pour les masses, cette fois en livrant son « Breathe (Freestyle) ».

Mensa rappe sur le rythme du succès classique de Fabolous en 2004 « Breathe », une chanson qui a incité de nombreux animateurs à partager des couplets sur sa production Just Blaze. L’artiste de Chicago aborde ici de nombreuses références à la culture pop, alors diffusez-le plusieurs fois et dites-nous quels bars sont vos préférés.

Paroles de citations

Je suis tout mon top 5, n * gga pardonne mon Dylon

Depuis que Dave a dit qu’il ne possédait pas les droits de Chappelle Show

F * ck, cette salope veut toujours Netflix et Chill cependant

Et les enfants me regardent comme un héros

Mais j’ai toujours faim, toujours hustlin ‘, toujours dans les rues je me sens toujours fauché