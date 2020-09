“ Veut heureux les dernières années ”: Messi met fin au cauchemar très rapidement maintenant

Lionel Messi restera au FC Barcelone une autre année et devrait mettre fin au cauchemar dans lequel il a plongé très rapidement le club et les fans. Pour ce faire, il doit d’abord travailler sur ce qui a été laissé pendant sa grève.

Le footballeur mondial Lionel Messi est attendu lundi à l’entraînement du meilleur club espagnol du FC Barcelone. Avant cela, le joueur de 33 ans subira un test corona ce week-end. Dimanche dernier, Messi, prêt à changer, a boycotté le test Covid-19 et l’entraînement des Catalans a commencé lundi afin de forcer un changement. Vendredi, l’icône du Barça a annoncé qu’elle remplirait son contrat, qui court jusqu’en 2021.

Cependant, l’absence du joueur de 33 ans du centre de formation Ciutat Esportiva Joan Gamper samedi était attendue. L’Argentin doit d’abord rattraper le test corona, qui a été ignoré en raison du différend avec son club, avant de pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Le nouvel entraîneur Ronald Koeman a donné à l’équipe un jour de repos pour dimanche. Les autres stars du Barça avaient déjà commencé leur préparation au début de la semaine dernière, tandis que Messi travaillait dur pour son départ.

Le conflit entre Messi, qui était prêt à émigrer, et le club a été réglé après dix jours vendredi soir. Le professionnel a annoncé qu’il restait parce que le patron du club Josep Bartomeu avait insisté pour payer les frais de transfert stipulés dans le contrat. Selon les médias, cela représente 700 millions d’euros.

“C’est le club de ma vie”

Le 25 août – à peine onze jours après la débâcle 2: 8 contre le FC Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions – Messi a informé le club qu’il souhaitait quitter le Barça pour un transfert gratuit après 20 ans. Il s’est appuyé sur une clause de son contrat, qui court jusqu’en 2021, qui devrait lui permettre de résilier unilatéralement. Cependant, le délai était déjà expiré à l’époque, comme l’ont assuré le club et la Liga. “Je n’irais jamais au tribunal contre le Barça parce que c’est le club que j’aime”, a-t-il déclaré dans une interview de facturation avec le portail “Goal”: “Celui qui m’a tout donné depuis que je suis arrivé ici. C’est le club. de ma vie.”

Mais le club n’a aucune vision, aucun plan pour réussir à nouveau, a déclaré Messi. “La vérité est qu’il n’y a pas eu de projet ou quoi que ce soit pendant longtemps. Ils ont fait les choses à moitié et ont laissé passer beaucoup de temps inutilement.” En tant que candidat le plus en vue pour une signature de Messi, Manchester City avait été échangé avec l’ancien entraîneur de Barcelone Pep Guardiola. Le contrat expire en 2021 et Messi sera alors en transfert gratuit.

Il voulait que ses «dernières années en tant que footballeur» soient heureuses. Et: “Dernièrement, je n’ai pas trouvé le bonheur dans ce club.” Mais désormais le nouvel entraîneur Ronald Koeman peut “construire son nouveau projet autour de Messi, au moins pour un an”, écrit le journal “Sport”: “Ce fut un terrible cauchemar sur dix jours”. Un cauchemar sur lequel on travaille encore rapidement. Le FC Barcelone débutera le championnat contre le FC Villareal le 27 septembre – et devra livrer des résultats rapidement après un an sans titre. Messi vous aidera avec cela.