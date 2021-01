Verrons-nous NieR Father dans NieR Replicant version 1.22474487139?

Les auteurs disent que si ce remaster vend deux fois moins d’exemplaires que NieR Automata, nous verrons NieR Padre dans Nier Replicant ver.1.22474487139

S’il y a un jeu 2021 que beaucoup attendent déjà, c’est sans aucun doute la remasterisation de NieR Replicant. La version mise à jour du titre éponyme qui est sortie exclusivement au Japon pour PlayStation 3 en 2010. Jusqu’à présent, on sait qu’elle comportera plusieurs améliorations graphiques et de contrôle qui le rapprocheront de NieR Automata. La suite réussie que nous avons vue en 2017. Cependant, nous avons pu voir NieR Father dans Nier Replicant ver.1.2247448713. En plus d’ajouter plus d’améliorations à l’avenir en cas de bonnes performances de vente.

Lors d’une récente diffusion, les développeurs du jeu ont déclaré que si NieR Replicant parvient à vendre deux fois moins d’exemplaires que Automata, ils envisageront d’ajouter le personnage de NieR Father au jeu. De toute évidence, ils n’ont pas précisé s’il s’agissait d’un futur plan pour le jeu ou d’un simple commentaire. Cependant, sa simple mention a incité de nombreux fans à attendre avec impatience l’inclusion du personnage.

Vous vous demandez sûrement, et de qui est ce Père NieR dont ils parlent? Eh bien, c’est l’autre protagoniste qui apparaît dans NieR Gestalt. Nous parlons d’une version parallèle et de la seule qui ait été commercialisée en Occident. Au Japon, le jeu comportait deux versions: une sortie pour la PS3 appelée Replicant et mettant en vedette un adolescent nommé Nier, et une autre pour Xbox 360, intitulée Gestal et mettant en vedette un homme adulte musclé nommé NieR. Bien que les deux éditions aient la même campagne et la même histoire, elles différaient l’une de l’autre par leurs personnages principaux, la relation qu’ils avaient avec Yonah (la sœur ou la fille du protagoniste, respectivement) et la façon dont ils interagissent avec les autres personnages de l’histoire. .

Maintenant et avec la prochaine sortie de Replicant, ce sera la première fois que nous pourrons vivre l’histoire d’action mystique mais dans la peau de l’adolescent NieR. Bien que si nous prenions pour vrai ce que disent ses développeurs, cette réédition nous permettrait de jouer avec les deux héros, l’adolescent et le père.