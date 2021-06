Vérification des faits COVID-19 : les injections de rappel COVID-19 ne sont pas aussi importantes que de faire vacciner tout le monde en premier

Francis Collins a déclaré : « Personne ne dit que vous avez besoin d’un rappel aujourd’hui. Mais les boosters pourraient très bien être dans notre avenir à un moment donné.

Les virus changent avec le temps. Ils évoluent et subir une mutation, et cela n’a généralement aucun effet sur les propriétés du virus. Cependant, parfois, au cours du processus de mutation, l’Organisation mondiale de la santé affirme que les propriétés d’un virus peuvent changer. Il peut devenir plus virulent en modifiant sa vitesse de propagation ou en devenant plus nocif. Lorsque cela se produit, les traitements ou les vaccins qui agissait auparavant contre le virus ne sont plus efficaces.

Le mois dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré le monde en guerre contre le COVID-19 .

Il a demandé aux gouvernements d’appliquer la logique du temps de guerre aux inégalités que la réponse vaccinale a creusées. Il a déclaré : « Si nous n’agissons pas maintenant, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle les pays riches vaccinent la majorité de leur population et ouvrent leurs économies, tandis que le virus continue de causer de profondes souffrances en encerclant et en mutant dans les pays les plus pauvres. »

De nouvelles variantes du SARS-CoV-2 sont identifiées partout dans le monde. Récemment, l’OMS a décidé de changer la façon dont elle nomme les variantes car les noms scientifiques peuvent être « difficiles à dire et à retenir », et les gens finissent par se référer aux variantes en fonction du pays d’origine.

Les virus sont séparés en deux catégories — Variantes d’intérêt (VOI) et variantes préoccupantes (VOC). Actuellement, il existe quatre COV et sept VOI.

Coups de rappel et immunité durable

Les personnes qui se sont remises d’un COVID-19 infection et ont des anticorps naturellement formés peuvent avoir une protection durable, des études ont montré, car le système immunitaire conserve une mémoire de l’infection. Certaines études montrent que l’immunité peut durer de six à huit mois, jusqu’à un an.

« Il y a plusieurs mois, nos études ont montré que l’infection naturelle induisait une forte réponse, et cette étude montre maintenant que les réponses durent », a déclaré les Drs. Daniela Weiskopf, de l’Institut d’immunologie de La Jolla, mentionné. « Nous espérons qu’un modèle similaire de réponses durables dans le temps émergera également pour les réponses induites par le vaccin. »

Cependant, il y a eu des appels pour une troisième injection de vaccin (ou « rappel »).

Un rappel est une dose supplémentaire du vaccin qui est administrée périodiquement pour « renforcer » le système immunitaire.

Le Dr Tushar Tayal, Département de médecine interne, Hôpital CK Birla, Gurgaon, a déclaré Premier poste, « Habituellement, les rappels impliquent de vacciner les personnes avec une injection supplémentaire du vaccin d’origine. Ceux-ci augmentent l’immunité d’un individu, servant à fournir une meilleure protection contre d’éventuelles infections. »

Deux séparés études ont montré que les personnes infectées et immunisées n’avaient peut-être pas du tout besoin de vaccins de rappel. Les études ont également émis l’hypothèse que ceux qui n’étaient pas infectés mais qui ont été vaccinés, et ceux qui n’ont pas produit une forte réponse immunitaire, devront recevoir des injections de rappel.

Cependant, semblable au coronavirus commun causant le rhume es, on craint qu’avec la mutation rapide du virus, les injections de rappel soient inévitables.

« Des injections de rappel sont nécessaires, car, après un certain temps, l’immunité s’estompe. Avec plus de variantes détectées, des rappels seront probablement nécessaires », a ajouté Tayal.

Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a déclaré dans une interview avec le biologiste Lee Hood lors de la Precision Medicine World Conference : « Personne ne dit que vous avez besoin d’un rappel aujourd’hui. Mais les boosters pourraient très bien être dans notre avenir à un moment donné, et ils pourraient être là plus tôt si d’autres variantes apparaissent.

Les autorités sanitaires, d’autre part, demandent : « Pourquoi la précipitation ? », car de nombreux pays n’ont pas encore terminé même le premier cycle de vaccination. Ils disent également qu’il est trop tôt pour savoir si nous aurons même besoin de doses de rappel, car les études ne sont pas encore terminées. Cela ne fait même pas longtemps qu’une majorité de la population mondiale a été vaccinée, et par conséquent, nous ne pouvons pas être sûrs de la durée pendant laquelle les vaccins sont efficaces.

Le Dr Rohan Sequeira, consultant en médecine générale, hôpital et centre de recherche Jaslok, a déclaré Premier poste, « Nous venons de connaître COVID depuis plus d’un an. Il est trop tôt pour dire combien de temps durera la protection. Mais au fur et à mesure de la fin de la protection, je suis sûr qu’ils proposeront une dose de rappel. »

Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré Quint Bloomberg que les appels à des injections de rappel sont prématurés. Elle aussi mentionné, « Nous n’avons pas les informations nécessaires pour faire une recommandation sur la nécessité ou non d’un rappel. »

De plus, les vaccinations de rappel ne sont pas aussi importantes que de faire vacciner d’abord tout le monde pour arrêter la propagation et les mutations. Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à plusieurs reprises les pays riches, qui disposent de surplus de vaccins, à partager les doses supplémentaires avec COVAX et d’autres pays qui en ont désespérément besoin en ce moment.

« C’est d’une grande aide, mais nous avons besoin de plus, et nous en avons besoin plus rapidement. À l’heure actuelle, le virus se déplace plus rapidement que la distribution mondiale de vaccins », a-t-il ajouté. mentionné Ghebreyesus aux pays du G7. « Plus de 10 000 personnes meurent chaque jour… ces communautés ont besoin de vaccins, et elles en ont besoin maintenant, pas l’année prochaine. »

