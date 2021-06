Vénus remporte une 3e nouvelle mission époustouflante, cette fois d’Europe

Les scientifiques de Vénus se sont longtemps plaints que la planète ne recevait pas son dû des enquêteurs robotiques. Mais ces jours sont révolus : les agences spatiales ont annoncé trois nouvelles missions vers le mystérieux jumeau de la Terre en un peu plus d’une semaine.

Le 2 juin, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a annoncé que l’agence poursuivrait deux nouvelles missions Vénus baptisées DAVINCI + et VERITAS, visant à lancer le vaisseau spatial entre 2028 et 2030. Aujourd’hui (10 juin), l’Agence spatiale européenne (ESA) s’est jointe à la ruée vers Vénus, annonçant qu’elle lancerait une mission baptisée EnVision sur la planète au début des années 2030.

« Une nouvelle ère dans l’exploration de notre voisin le plus proche, mais très différent du système solaire, nous attend », a déclaré Günther Hasinger, directeur scientifique de l’ESA, dans un communiqué. « Avec les missions Vénus récemment annoncées par la NASA, nous aurons un programme scientifique extrêmement complet sur cette planète énigmatique au cours de la prochaine décennie. »

La mission a été choisie plutôt qu’un projet d’astrophysique appelé Theseus, qui aurait étudié des sursauts gamma très éloignés et d’autres événements transitoires, dans le but de comprendre le cycle de vie des toutes premières étoiles, selon l’ESA.

La nouvelle mission ne sera pas la première visite de l’Europe dans notre monde voisin : la sonde spatiale Venus Express de l’ESA a fait le tour du monde de 2005 à 2014, étudiant l’atmosphère épaisse de la planète, riche en dioxyde de carbone.

EnVision sera également en orbite autour de Vénus, mais ses instruments pourront avoir un regard plus profond sur la planète que ceux à bord de Venus Express. Les outils du vaisseau spatial comprendront un sondeur pour étudier les couches de la planète, des spectromètres pour analyser les gaz dans l’atmosphère de Vénus et les composés à sa surface, un instrument radar pour cartographier la surface de la planète et une expérience scientifique radio qui sondera la structure et la gravité de la planète. terrain, selon l’ESA.

Bien que le projet soit dirigé par l’ESA, l’instrument radar de la sonde proviendra de la NASA. « Le VenSAR d’EnVision fournira une perspective unique avec ses études ciblées de la surface de Vénus, enrichissant la feuille de route de l’exploration de Vénus », a déclaré Adriana Ocampo, scientifique du programme EnVision à la NASA, dans un communiqué de la NASA.

Représentation d’un artiste du vaisseau spatial EnVision. (Crédit image : Agence spatiale européenne/Observatoire de Paris/VR2Planets)

Pendant ce temps, la mission VERITAS de la NASA (abréviation de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy) générera une carte globale de la topographie de Vénus. Les données seront une mise à niveau vitale par rapport à ce que nous avons de la mission Magellan de la NASA, qui a utilisé une version beaucoup plus ancienne de la technologie pour cartographier Vénus entre 1989 et 1994.

DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging) sera la seule de ces nouvelles missions à s’aventurer dans l’atmosphère de Vénus. Le vaisseau spatial comprend un orbiteur principal et une sonde qui descendra à travers l’atmosphère de la planète jusqu’à sa surface, rassemblant des mesures de la façon dont l’atmosphère change avec la profondeur.

EnVision sera lancé après les deux projets de la NASA, les responsables de l’ESA évaluant les fenêtres de lancement d’Ariane 6 en 2031, 2032 et 2033. Le vaisseau spatial mettra ensuite 15 mois pour atteindre Vénus et 16 mois supplémentaires pour atteindre son orbite finale.

Ensemble, les trois nouvelles missions seront un outil puissant pour les scientifiques cherchant à mieux comprendre comment la Terre et Vénus ont commencé si similaires mais sont devenues des mondes si différents, a déclaré Tom Wagner, scientifique du programme Discovery de la NASA, dans le communiqué de la NASA.

« Les résultats combinés d’EnVision et de nos missions Discovery nous diront comment les forces du volcanisme, de la tectonique et de l’altération chimique se sont réunies pour créer et maintenir le climat de serre chaude de Vénus. »

« Les résultats combinés d'EnVision et de nos missions Discovery nous diront comment les forces du volcanisme, de la tectonique et de l'altération chimique se sont réunies pour créer et maintenir le climat de serre chaude de Vénus. »