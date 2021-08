Venom: Let There Be Carnage pourrait être reporté à 2022 maintenant

Une autre semaine et des nouvelles de Venom: Let There Be Carnage obtiennent encore un autre retard. Cette fois cependant, c’est un gros problème. Après avoir tout juste choisi une sortie en octobre alors qu’il était prévu d’atterrir en septembre, le dernier retard verra le film se retrouver à prendre le Morbius créneau de sortie en janvier 2022. Le film de Tom Hardy a été l’un des films les plus mobiles des deux derniers mois grâce à la fois au nombre croissant de cas de Covid provoquant une baisse des volumes de spectateurs et au dévouement de Sony à sortir leur grand films uniquement dans les cinémas et ne trouvant pas de voie de diffusion en continu.

Le rapport de Vulture est venu après que Sony n’ait montré aucune nouvelle Venom : qu’il y ait un carnage séquences à CinemaCon, qui a présenté le Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce et une projection de Chasseurs de fantômes : l’au-delà, ce qui, a-t-on suggéré, était dû au retard à venir. Des sources ont maintenant révélé que le film allait presque certainement prendre la place du 21 janvier qui avait été réservée à Morbius pour faire ses débuts au cinéma.

Le principal probablement pour Sony est qu’ils cherchent désespérément à obtenir leurs plus grands films à venir devant le public, mais l’incertitude quant à savoir s’ils vont voir un quelconque retour raisonnable pour leurs efforts signifie qu’ils veulent également trouver un créneau qui soit va voir plus de gens s’aventurer dans les théâtres. Bien que janvier ne soit pas le meilleur endroit pour s’asseoir pour un blockbuster d’été, Sony semble avoir peu de choix car ils ne veulent pas marcher sur les pieds de leurs autres grandes sorties, Chasseurs de fantômes : l’au-delà, qui atterrit le 11 novembre, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui tient toujours son créneau du 17 décembre.

Si le déménagement se déroule comme prévu, cela signifie Morbius sera repoussé vers février ou mars, mais cela montre que Sony donne la priorité à Venom sur sa nouvelle propriété. Considérant que la première apparition de Venom en 2018 a battu des records, Sony s’attendra au meilleur retour possible de la suite, bien qu’à l’heure actuelle, 100 millions de dollars et plus soient un brut exceptionnellement bon pour le week-end d’ouverture, ils ne verront donc pas le genre de retours qu’ils auraient attendaient en faisant le film. Quel que soit le genre de chose sûre pour laquelle Venom est considéré, Morbius est actuellement un inconnu. Le personnage n’est pas le plus connu parmi ceux qui ne sont pas dédiés aux bandes dessinées de Marvel, et ce que les fans ressentiront à l’idée d’aller au cinéma pour une propriété non testée est quelque chose que Sony ne veut probablement pas prendre de risque. Pousser Morbius back donne un peu plus de temps pour régler les choses et permet potentiellement à Sony de récupérer un peu plus d’argent.

Alors que Sony surveille clairement de près les représentations théâtrales en ce moment, ils rejoindront probablement Disney alors que tous les regards se tournent vers Shang-Chi et la légende des dix anneaux, que Disney sortira en exclusivité dans les cinémas le prochain sera et utilisera comme jauge pour leurs futures sorties telles que Éternels qui devrait actuellement arriver en novembre, bien que des rumeurs commencent déjà à se faire entendre selon lesquelles sa sortie n’est pour l’essentiel pas garantie avant l’arrivée de Shang-Chi peut être évalué.

