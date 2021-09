Venom: Let There Be Carnage pour célébrer l’événement en ligne «Venom Day» lundi

Le compte Twitter officiel du prochain film, Venom: Let There Be Carnage, a récemment annoncé qu’il y aurait un événement en ligne appelé « Venom Day » le lundi 27 septembre pour célébrer et promouvoir le prochain film. Pour le moment, on ne sait pas exactement en quoi consiste Venom Day, bien que les comptes de médias sociaux officiels du film taquinent de nouveaux détails concernant Venom : qu’il y ait un carnage Arrivent. La vidéo promotionnelle récemment publiée est très courte, mais laisse présager l’excitation à venir. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

« C’est vrai, une journée entière nous est consacrée », a tweeté le compte officiel de Venom dans le point de vue à la troisième personne de la signature de l’anti-héros. « De rien. Rejoignez-nous pour le #Venom Day ce lundi 27 septembre. Vous ne savez jamais ce qui vous attend… #WeAreVenom. »

C’est vrai, une journée entière nous est consacrée. Je vous en prie. Rejoignez-nous pour #Venin Journée ce lundi 27 septembre. On ne sait jamais ce qui nous attend… #WeAreVenompic.twitter.com/oobX87mUIg – #Venom : qu’il y ait un carnage (@VenomMovie) 25 septembre 2021

Alors que le jour du venin est proche, Venom : qu’il y ait un carnage, comme beaucoup d’autres films récents, a vu sa date de sortie décalée plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19, mais elle est enfin presque là ! Les fans du méchant de longue date de Spider-Man espèrent toujours que la suite à venir jettera au moins les bases pour que le personnage bascule dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) à un moment ou à un autre. Maintenant que les dirigeants de Marvel Studios et de Sony ont récemment déclaré qu’il s’agissait d’une possibilité légitime, l’anticipation du crossover est plus élevée que jamais.

« C’est difficile, car je pense que ces projets sont le genre de choses sur lesquelles nous devons travailler dans l’obscurité », a déclaré Sanford Panitch, président de Sony Pictures Motion Picture Group, anciennement Variety à propos de la mise en place d’un tel film. « Ils ne sont pas prêts tant qu’ils ne sont pas prêts. Kraven est un excellent exemple parce que nous ne nous sommes pas précipités. Nous aurions pu le faire il y a plus de trois ans. C’est juste maintenant que le script est génial, JC était le bon choix, et nous avons trouvé la star de cinéma parce que c’était juste kismet, et regarder cet autre film Train à grande vitesse et réalisant que [Aaron] Taylor-Johnson pourrait être le casting parfait. »

Venom : qu’il y ait un carnage est un film de super-héros américain de 2021 mettant en vedette le personnage de Marvel Comics du même nom. Le film est produit par Columbia Pictures en association avec Marvel et Tencent Pictures, et est distribué par Sony Pictures Releasing. Venom : qu’il y ait un carnage est destiné à être le deuxième film de l’univers Spider-Man de Sony et la suite directe de Venin (2018). Le film est réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario de Kelly Marcel, basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy qui joue le rôle d’Eddie Brock.

Aux côtés de Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson devraient jouer dans la suite. Indépendamment de ce que Sony a à dire le 27 septembre lors du Venom Day, les fans du film voudront certainement le vérifier. Il pourrait potentiellement y avoir plus de supports marketing, tels que des spots télévisés, des affiches ou des vidéos en coulisses, car la date de sortie du film approche à grands pas. Venom : qu’il y ait un carnage sortira en salles la semaine prochaine le 1er octobre, tandis que Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre.

