Venom: Let There Be Carnage détruit la compétition au box-office du week-end avec des débuts de 90,1 millions de dollars

Venom de Sony: Let There Be Carnage a dévoré la compétition du box-office du week-end après avoir rapporté 90,1 millions de dollars. La suite très attendue a fait ses débuts au numéro un et a facilement marqué la plus haute ouverture pandémique nationale, écrasant Veuve noirerecord précédent de 80,8 millions de dollars. Le studio a été prudent avec ses projections initiales pour Venom : qu’il y ait un carnage, mais il était clair pour les étrangers que le studio était assis sur un monstre du box-office, attendant juste d’être déchaîné.

Aider le Venom : qu’il y ait un carnage gagner au box-office est le fait que Sony a décidé de sortir le film exclusivement dans les salles, contournant la stratégie de diffusion simultanée de l’ère pandémique. Le président de Sony, Motion Pictures Group, Josh Greenstein, a déclaré : « Nous avions confiance dans l’expérience théâtrale, dans notre grande propriété intellectuelle et nous en avons pleinement profité et avons eu la patience de surmonter tout cela. » La stratégie a clairement porté ses fruits et d’autres en prennent note pour les prochaines versions. Globalement, Venom : qu’il y ait un carnage a encaissé 13,8 millions de dollars supplémentaires, portant son total mondial à 103,9 millions de dollars.

La famille Addams 2 a fait ses débuts au numéro deux ce week-end avec 18 millions de dollars. La suite était également disponible en streaming à domicile sur PVOD pour une location de 48 heures à 19,99 €. La famille Addams 2 a été en mesure de battre les projections initiales et sera probablement un gagnant constant tout au long du mois d’octobre à l’approche d’Halloween. Marvel Studios Shang-Chi et la légende des dix anneaux est tombé au numéro trois après un séjour de quatre semaines au numéro un. Au moment d’écrire ces lignes, le dernier né de l’univers cinématographique Marvel a pu gagner 386,9 millions de dollars dans le monde. La prochaine étape pour le MCU sera le très attendu Les éternels, qui sort en salles le mois prochain.

Les nombreux saints de Newark n’a pas réussi à atteindre les projections initiales du box-office et a fait ses débuts au numéro quatre. La préquelle tant attendue de Les Sopranos a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, ainsi que des téléspectateurs, et a rapporté 5 millions de dollars. Le film est également actuellement disponible en streaming sur HBO Max pour les abonnés. Cher Evan Hansen a pris la cinquième place ce week-end avec 2,4 millions de dollars, tandis que gars libre est tombé au numéro six après avoir rapporté 2,2 millions de dollars. À l’échelle mondiale, Free Guy a dépassé les 300 millions de dollars avec un total de 320,7 millions de dollars au cours de ses huit semaines en salles.

Bonbon a gagné 1,2 million de dollars ce week-end, ce qui était plus que suffisant pour décrocher la septième place. Le thriller d’horreur a rapporté un peu plus de 75 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts il y a six semaines, mais tout le monde n’est pas impressionné. de Disney Croisière dans la jungle a pris la huitième place avec 680 000 €, portant son total mondial à 206,7 millions de dollars. La musique de Jésus a fait ses débuts au numéro neuf avec 560 000 €, tandis que Titane a fait ses débuts au numéro dix avec 515 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

