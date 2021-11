Venom : Let There Be Carnage dépasse les 400 millions de dollars dans le monde

Alors qu’un box-office international de 400 millions de dollars ne serait pas quelque chose à crier pour un film de super-héros à gros budget il y a quelques années, Venom: Let There Be Carnage a franchi ce cap mardi, ce qui en fait seulement le cinquième film à le faire depuis le début de la pandémie de Covid. La suite dirigée par Andy Serkis est largement en deçà des 800 millions de dollars et plus de Venom de 2018, mais en termes de pandémie, cela a été un énorme triomphe, et en grande partie a été aidé par le battage médiatique actuel autour de l’effort de collaboration de Marvel Studio avec Sony sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison et le potentiel de croisement qui sévit depuis longtemps.

La deuxième sortie de Tom Hardy en tant qu’anti-héros Marvel s’est ouverte au niveau national le 1er octobre avec un premier week-end de 90 millions de dollars, et n’a cessé de se renforcer depuis. Avec Marvel et Sony semblant être sur le point de lancer un univers combiné dans une certaine mesure, l’intérêt pour tout ce qui concerne Spider-Man récolte les bénéfices, même lorsqu’ils se débrouillaient bien sans aide supplémentaire.

Venom : qu’il y ait un carnage n’a pas seulement été un succès sur un seul front, car le film approche rapidement la barre des 200 millions de dollars au niveau national, et a fait d’énormes débuts en Russie, en Amérique latine, en Espagne, en Italie et en Corée, ainsi qu’avoir établi des records locaux supplémentaires au Mexique , Brésil, Ukraine, Argentine et Équateur. Bien que l’on ne sache toujours pas quand le film sortira en Chine, ce qui donnerait évidemment un nouvel élan aux résultats au box-office, l’Australie et le Japon verront le film sortir les 25 novembre et 3 janvier respectivement. En bref, Venom est sur le point de provoquer encore plus de carnage pendant un certain temps.

« Pour nous, Venom : qu’il y ait un carnage valide absolument notre stratégie exclusive de fenêtre de cinéma », a déclaré le président de Sony, Motion Pictures Group Josh Greenstein. « Si vous regardez l’histoire du cinéma, les nécrologies ont été écrites plusieurs fois, et elles se sont toujours trompées. Nous avions confiance dans l’expérience théâtrale, dans notre grande et précieuse propriété intellectuelle, et nous en avons pleinement profité et avons eu la patience de surmonter tout cela. Cette stratégie porte ses fruits, ce dont nous nous réjouissons. C’est une belle validation de la stratégie théâtrale. »

Venom : qu’il y ait un carnage est devenu la deuxième sortie d’octobre la plus élevée jamais enregistrée au niveau national, derrière Joker, qui a été publié avant la pandémie, ce qui rend la réalisation encore plus impressionnante.

« Venom : qu’il y ait un carnage est une sensation au box-office. Ce film a vraiment résonné auprès de nos cinéphiles, offrant des résultats qui dépassent de manière significative les performances de l’industrie et établi plusieurs records de tous les temps Cinemark, y compris le plus grand week-end d’octobre au box-office », a déclaré Mark Zoradi, PDG de Cinemark, dans un communiqué. « C’est un autre exemple fort que les gens veulent et ont besoin de sortir de chez eux pour une expérience de divertissement immersive. Félicitations à nos partenaires chez Sony et à tous les talents impliqués dans la réalisation d’un film aussi fantastique que nos cinéphiles pourront voir exclusivement dans une salle de cinéma. »

S’il est clair que les inquiétudes concernant l’expérience cinématographique luttant pour se remettre de la pandémie ont été largement exagérées au cours des six derniers mois, l’énorme boom des options de streaming et l’argent impliqué dans de nombreux projets réalisés exclusivement pour des services tels que Netflix, Amazon Prime La vidéo et l’Apple TV+ signifient que les deux formes de diffusion sont clairement là pour rester. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Venom 2, Box Office