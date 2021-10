Venom: Le réalisateur de Let There Be Carnage explique ce que cette scène post-crédit signifie pour l’avenir

Si vous n’avez pas encore regardé Venom: Let There Be Carnage et que vous êtes resté après le générique, sachez qu’il y a SPOILERS MAJEURS À VENIR. Alors que le succès éclatant de 2018 Venin le film a prouvé que l’anti-héros à tentacules jouit d’un large attrait, au moins une partie de cet attrait réside dans le fait que Venom fait partie du Homme araignée mythologie, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’opportunités pour les deux personnages d’avoir un croisement juteux à un moment donné.

Maintenant, la scène post-crédit pour Venom : qu’il y ait un carnage a confirmé que le croisement va certainement se produire. Dans une interview avec ComicBook.com, le réalisateur du film, Andy Serkis, a expliqué comment la scène du générique de fin a changé le MCU pour toujours en annonçant une prochaine « collision » entre les deux franchises cinématographiques distinctes de super-héros Marvel.

« Nous voulions laisser le public savoir que ces univers vont d’une manière ou d’une autre entrer en collision et nous voulions le faire de manière à ce que cela laisse encore tellement de choses ouvertes et que nous ne chronométrions rien. Le portail n’est pas complètement franchi. C’est ouvrant plus de questions, je suppose, plutôt que de dire avec fermeté [anything]….C’est une allumeuse. C’est une allumeuse, dans le sens le plus complet du terme. »

Depuis la suite de Venin a été confirmé il y a deux ans, les fans avaient commencé à spéculer fébrilement si le film ferait rencontrer Venom/Eddie Brock de Tom Hardy Spider-Man/Peter Parker de Tom Holland. Hardy a ajouté de l’huile sur le feu en publiant brièvement une œuvre d’art représentant Venom rencontrant Spider-Man sur sa page Instagram.

Une fois qu’il est devenu connu que le prochain Spider-Man : Pas de chemin à la maison traiterait le multivers d’une manière ou d’une autre, les spéculations se sont encore multipliées. Il y a eu des rapports selon lesquels Tom Holland aurait été vu sur les plateaux de tournage de Venom : qu’il y ait un carnage lors du tournage d’une brève apparition pour le film.

En fin de compte, le camée se déroule de manière beaucoup plus détournée. Dans la scène post-crédit de Venom 2, nous voyons Eddie Brock allongé dans son lit en train de regarder la télévision et de parler à son alter-ego symbiote. Soudain, la pièce subit une métamorphose tandis que la musique joue en arrière-plan semblable à ce que l’on peut entendre lorsque le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) utilise un sort.

Après la métamorphose, le téléviseur modifié commence à diffuser un reportage montrant Spider-Man de Tom Holland et exposant son identité secrète. Venom lèche lentement et de manière suggestive l’écran de télévision tandis que le super-héros adolescent est affiché à l’écran, indiquant que le symbiote ressent déjà une affinité pour son plus grand rival de la bande dessinée.

La théorie générale concernant l’ensemble de la scène est que le sort multivers que nous voyons Doctor Strange utiliser dans la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison en quelque sorte affecté la réalité d’Eddie et l’a amené dans le MCU. Cela laisserait également la porte ouverte à Morbius de Jared Leto et à Kraven the Hunter d’Aaron Taylor-Johnson pour rejoindre la fête après que leurs univers se soient mélangés.

Pour l’instant, les fans peuvent se réjouir d’apprendre que non seulement Venom et Spidey se dirigent vers une confrontation épique, mais que le symbiote scandaleux apporte également son énergie anti-héros dans le MCU beaucoup plus simple. Avec Deadpool tombant également dans l’univers cinématographique plus large, les choses commencent à sembler très intéressantes pour les fans de MCU. Cela nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Venin 2