Venom apparaîtra-t-il dans le film Morbius ? La réponse!

Marvel Legends Venom - Edition Collector - Figurine 15 cm Morbius

FIGURINE DE COLLECTION MORBIUS DE 15 CM : Fans, collectionneurs et enfants pourront tous apprécier cette figurine Morbius de 15 cm inspirée du personnage des bandes dessinées de Marvel INSPIRÉE DES BANDES DESSINÉES MARVEL : La figurine Morbius a un design premium et des articulations de première qualité qui lui permettent de prendre différentes positions ARTICULATIONS ET DESIGN PREMIUM : Cette figurine Morbius de 15 cm Hasbro Marvel Legends Series Venom a de nombreuses articulations et aura sa place dans une collection de figurines L'UNIVERS MARVEL EN FORMAT 15 CM : Il existe aussi d'autres figurines Marvel Legends Series Venom inspirées des personnages Marvel, comme Gwen Stacy, Phage et Miles Morales (figurines vendues séparément, dans la limite des stocks) Le cadeau parfait pour les filles et garçons de Marvel. Valeur éducative : imaginer des histoires.