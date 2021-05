Venom 2 génère un peu d’impatience chez tous les fans

Venom: Que le carnage soit n’a pratiquement rien révélé en termes de supports marketing, et les fans de merveille ils en ont assez.

Le point était vraiment fait après Studios Marvel a sorti sa bobine pour les films de la Phase 4, qui incluent Black Widow, Shang-Chi, The Eternals, Captain Marvel 2: The Marvels et Black Panther 2: Wakanda Forever. Même le redémarrage des Fantastic Four a reçu un teaser, et il n’est pas encore en production.

Pendant ce temps, Venom: Let There Be Carnage de Sony la production est terminée, mais aucune bande-annonce, image officielle ou teaser de quelque nature que ce soit n’a été publiée, malgré la sortie en salles le 24 septembre.

Avec Venom 2 et sa marchandise révélant des aspects du film à venir, les fans veulent un signe de vie du film.

Certains fans et analystes pensent que, sur la base des dates de sortie actuelles des films Marvel, une bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage devrait sortir à la mi-mai. Espérons que c’est vrai.

Venom: Let There Be Carnage devrait sortir en salles le 21 septembre.