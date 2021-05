Venom 2 est situé dans son propre monde mais a des liens avec Spider-Man de Sam Raimi

UNE Homme araignée Easter egg in the Venom: Let There Be Carnage La bande-annonce a amené certains fans de Marvel à soupçonner un croisement, mais le réalisateur Andy Serkis dit que ce n’est pas le cas. Dans la nouvelle bande-annonce, Eddie Brock (Tom Hardy) peut être vu en train de lire le Daily Bugle, le journal pour lequel Peter Parker travaille en tant que photographe. Le logo est remarquablement similaire au style du papier dans celui de Sam Raimi. Homme araignée films, et naturellement, beaucoup spéculaient sur ce que cela pouvait signifier.

Si vous demandez à Serkis, le signe de tête n’est rien de plus qu’un œuf de Pâques rendant hommage à la tradition de Spider-Man. Les fans de Marvel aux yeux d’aigle pourront également en repérer beaucoup plus dans la suite, car des efforts ont été faits pour rendre hommage à Marvel et au Homme araignée films de petites manières. Dans une nouvelle interview avec IGN, Serkis a expliqué la signification de ces œufs de Pâques, confirmant également que Venin se déroule actuellement dans son propre univers où les personnages n’ont aucune conscience de Spider-Man.

« De toute évidence, il existe des liens entre Venom et Spider-Man et l’univers Marvel et l’histoire de Spider-Man. Nous traitons cela comme son propre monde. L’histoire de Venom est son propre monde. Il y a des hochements de tête et de petits moments. [like the shot of the newspaper the Daily Bugle], bien sûr, mais dans l’ensemble, il n’est pas au courant. Ils ignorent, à ce stade, d’autres personnages comme Spider-Man. Donc, c’est la façon dont nous avons choisi de jouer cet épisode particulier du film, mais, eh bien, nous allons attendre et voir. Nous verrons les petites choses que vous pourrez en tirer. «

Le logo Daily Bugle pourrait bien être un œuf de Pâques reconnaissant le précédent Homme araignée films, et nous pouvons nous attendre à d’autres hochements de tête subtils comme celui-ci tout au long du film. Il vaut vraiment la peine de noter que Serkis dit Eddie Brock et l’autre Venin les personnages de l’univers «ignorent» l’existence de Spider-Man, ce qui suggère que le super-héros n’a peut-être même pas encore frappé la scène dans cet univers cinématographique alternatif. Cela semble également éteindre les rumeurs selon lesquelles le Venin La série mènerait finalement au MCU, où tout le monde dans le monde est au courant de Spider-Man.

D’autres films sont actuellement en cours chez Sony et se déroulent également dans VeninL’univers Marvel séparé. Le prochain film Morbius, avec Jared Leto dans le rôle principal, élargira encore l’univers établi par les deux premiers Venin films. Dans un aperçu du film, il a été révélé que Michael Keaton avait également un rôle, ce qui laisse supposer qu’il reprenait son rôle de Vautour de Spider-Man: Retrouvailles.

Vous ne pouvez pas blâmer les fans de se demander. Marvel se lance dans les intrigues multivers du côté MCU, alors que Peter Parker de Tom Holland rencontrera des super-vilains alternatifs. Homme araignée univers cinématographiques dans Spider-Man: pas de retour à la maison. On dit également que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissent comme des Spider-Men alternatifs. La suite Docteur Strange dans le multivers de la folie apportera encore plus de possibilités multivers.

Venom: Let There Be Carnage devrait sortir le 24 septembre 2021. Cette nouvelle nous vient d’IGN.

Sujets: Venom 2, Spider-man