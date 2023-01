Velma écarte l’évolution de Dragonball pour devenir officiellement la pire entrée d’IMbD

Spin-off inspiré de Scooby-Doo Velma s’est certainement fait un nom comme l’une des émissions de télévision animées les moins bien notées de tous les temps sur plusieurs plateformes de révision. Ayant déjà chuté dans l’échelle d’approbation du public sur Rotten Tomatoes à un score actuel de 6%, la même chose s’est produite sur IMDb, où la série dirigée par Mindy Kaling a atteint un nouveau creux et a spectaculairement pris sa place comme le divertissement le moins bien noté de tous les temps après avoir obtenu un score inférieur à Dragon Ball Évolutionqui détient le titre peu attrayant depuis plus d’une décennie.





Devenu ce qui semble être l’émission de télévision la plus erronée d’une génération, Velma a maintenant ajouté un nouveau bas sur IMDb pour accompagner son terrible score de Rotten Tomatoes. Comme l’ont noté de nombreux utilisateurs sur Twitter, Velma a maintenant dépassé la note de 2,6 sur 10 attribuée Dragon Ball Évolution a tenu pendant plus de 10 ans et l’a fait avec style en enregistrant, au moment de la rédaction, un score global de 1,3 sur 10, qui comprend 22 000 critiques 1 étoile qui équivaut à 88% de toutes les notes de la série.

Velma est une réinvention de la franchise Scooby-Doo qui sert également de préquelle à la série de dessins animés très appréciée de cinquante ans. Repensé d’une manière qui supprime Scooby-Doo de l’équation et donne des greffes de race et de personnalité aux personnages restants, le spectacle allait toujours avoir une ascension difficile pour gagner le soutien de la base de fans dédiée de Scooby-Doo. Cependant, quelques heures après la première de la série, cette ascension est devenue une randonnée sans aide sur le mont Everest portant plus de chaînes et de fixations que Houdini n’en a utilisées dans toute sa carrière. Essentiellement, le spectacle s’est presque mis en place pour le parfait tout de la grâce.

Alors que les critiques, les rares qui ont pris la peine de revoir la série, étaient un peu plus gentils, il n’y avait nulle part où se cacher du flux constant de critiques négatives qui ont réduit les chances de retour de la série. Malheureusement, même avoir les débuts les plus élevés jamais réalisés pour une série animée originale de HBO Max ne peut pas peaufiner les mauvaises critiques.





La saison 2 de Velma se poursuivra-t-elle sur HBO Max?

Plus tôt dans la semaine, il a été révélé que les travaux préparatoires avaient déjà commencé pour une deuxième saison de Velma, avec l’espoir clair que la combinaison d’une propriété intellectuelle bien connue et d’une inclinaison « adulte » soi-disant révolutionnaire n’apporterait que des éloges à la série. Alors que Mindy Kaling et HBO Max ont fait la promotion des premiers chiffres d’audience record de la série sur les réseaux sociaux, ces chiffres ne semblent pas susceptibles de rester aussi élevés maintenant que la nouveauté de « regarder la haine » a atteint son apogée. La question est, Velma aura-t-elle une seconde chance de faire une première impression ?

Bien qu’elle ne coûte pas aussi cher à réaliser que de nombreuses émissions scénarisées en direct de HBO Max, il y a un doute quant à savoir si une deuxième saison de Velma serait financièrement viable pour une plate-forme qui a récemment subi tant d’annulations au nom de la réduction des coûts et réalignement financier. Avec les changements, il pourrait y avoir de l’espoir pour Velma de faire une deuxième première impression, mais la seule pensée primordiale est de savoir si elle en a trop aliéné pour que même cela soit possible.