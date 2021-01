Vanilla Ice se produit à la NYE Party de Donald Trump, mais le président ne le montre pas

Trump était une non-présentation.

Les fêtes de la Saint-Sylvestre sont la norme, avec plusieurs célébrités, entreprises et gens de tous les jours participant aux festivités. Le début de la nouvelle année était un peu différent avec la pandémie en cours, mais il y avait encore des spectacles virtuels et des performances en direct. Cependant, le président par le biais de sa propre fête du réveillon du Nouvel An sans aucun souci de distanciation sociale ou de pandémie. Les fêtards qui payaient six chiffres pour assister à la fête du réveillon du Nouvel An de Donald Trump ont dû faire la fête avec Rudy Giuliani et Vanilla Ice. La fête a eu lieu au complexe Trump’s Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Environ 500 billets ont été vendus et Vanilla Ice était l’une des têtes d’affiche de la fête. Donald Trump n’a pas assisté à l’événement, car il était à Washington. Les deux fils de Trump l’ont remplacé et des tonnes de médias conservateurs étaient également présents. Les participants étaient pour la plupart sans masque Vanilla Ice a montré son soutien à Trump après que des rumeurs ont commencé à spéculer que le président construirait une bibliothèque à Palm Beach. « Je ne connais pas Donald Trump Junior., Je ne comprends pas pourquoi ils ont dit ça? », A tweeté Vanilla Ice au sujet des rumeurs selon lesquelles lui et Trump Jr. étaient en pourparlers. « Mais s’ils veulent que je construise une bibliothèque à Palm Beach sur l’océan, j’y suis. » Actuellement, Dave Franco est sur le point de jouer à Vanilla Ice dans un biopic.

