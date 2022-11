Vanessa Hudgens, Corbin Bleu et bien d’autres : c’était les retrouvailles de High School Musical

CÉLÉBRITÉS

Le casting original du film Disney s’est réuni avant la première de High School Musical : The Musical : The Series 4. Découvrez les images ici !

©DisneyLe casting de High School Musical réuni pour un événement spécial.

Il y a quelques semaines, la nouvelle la plus attendue a été confirmée pour les amateurs de Disney Canaliser: Lycée musical aura une réunion à l’écran. Et c’est que High School Musical : La comédie musicale : La sériela fiction qui reprend l’histoire des Wildcats avec une nouvelle génération, a annoncé que des personnages tels que Corbin Bleu et Lucas Grabeel. Pendant ce temps, le casting original a partagé des photos d’une réunion très spéciale.

En 2006, la société Mickey Mouse sortait le début d’une trilogie qui allait marquer une génération. Avec Zac Efron et Vanessa Hudgens dans les rôles de Troy Bolton et Gabriella Montez, il a présenté un groupe d’étudiants qui doivent surmonter divers obstacles traversés par la musique, la science et le sport. De cette façon, ils ont réussi à prolonger leur histoire avec d’autres productions satellites, des albums vendus dans le monde entier et même une tournée.

Tout cela reste non seulement dans la mémoire des fans, mais est également un souvenir important pour les acteurs qui ont mené cette histoire. Et encore une fois ils ont montré leur union ! Ce samedi, Kenny Ortega -le réalisateur derrière le projet Disney- a partagé sur son profil Instagram une image dans laquelle on peut voir Vanessa Hudgens, Corbin Bleu, Lucas Grabeel et bart johnson à l’événement Dream It Conventions à Paris.

Cette superbe photo – qui accumule des milliers de likes sur les réseaux sociaux – intervient juste après l’annonce des retrouvailles des membres de la distribution dans Retour vers le monde musical 2, également en France. A l’évidence, chacune de leurs rencontres génère une attente importante et provoque les illusions d’un quatrième film. Pour le moment, ils ne se rencontreront que dans la série mettant en vedette Olivia Rodrigo et Joshua Bassett.

comme annoncé Disney+ En septembre, la classe montante sera de retour à East High pour commencer sa dernière année. Ce sera alors qu’ils découvriront que le casting original utilise l’école pour filmer le film tant attendu High School Musical 4 : La Réunion. En ce sens, ils reviendront également Monique Colman comme Taylor McKessie Alison Roseau comme Mme Darbus et Kaycee Stroh comme Martha Cox.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂