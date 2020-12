Vanessa Bryant cadeaux Kim Kardashian, Kris Jenner avec des baskets Nike Kobe 6 « Grinch »

Elle a donné les coups de pied convoités – qui ont été publiés pour la première fois en 2010 – à plusieurs amis.

Il n’est peut-être pas là pour célébrer les vacances avec sa famille, mais Vanessa Bryant s’assure que Kobe Bryant est au centre de ses cadeaux. C’était en janvier lorsque Kobe Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et leurs sept amis ont perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère. Vanessa a reçu le soutien des fans du monde entier, mais ses amis et ses proches ont été proches d’elle alors qu’elle pleurait la perte de son mari et de sa fille.

Instagram Pour les vacances, Vanessa s’est transformée en Père Noël et aurait offert à ses amis proches des coups de pied en édition limitée. En 2010, Nike a sorti la sneaker Kobe 6 « Grinch » et le défunt basketteur a enfilé les chaussures sur le terrain lors d’un match des Los Angeles Lakers contre le Miami Heat. Vanessa aurait donné à la personnalité de la radio Patty Rodriguez ainsi qu’à Kim Kardashian et à sa mère Kris Jenner des paires de la chaussure convoitée. Divertissement ce soir rapporte que les baskets néon « Grinch » seront disponibles pour les masses la veille de Noël. Certains revendeurs demandent des prix supérieurs à 1 700 €. Kim a partagé un cliché des chaussures avec des emojis de feu pendant que Kris Jenner écrivait: « Merci OMG @Vanessabryant, je crie. J’adore mes Kobe !!! » Il est rapporté que les coups de pied « Grinch » coûteront entre 130 € et 170 €. [via]