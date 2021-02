Valparaiso cherchera une nouvelle équipe après avoir abandonné les Croisés

L’Université de Valparaiso a annoncé jeudi qu’elle abandonnait le nom de l’équipe Crusaders, la mascotte de l’école et tous les logos associés au terme qui, selon elle, a été adopté par des groupes haineux.

La décision intervient après un débat de plusieurs décennies qui s’était intensifié récemment parce que des groupes tels que le Ku Klux Klan ont commencé à utiliser les symboles et les mots. Le corps professoral de l’école et les sénats étudiants ont chacun adopté des résolutions appelant au changement et le conseil d’administration des anciens de l’université a soutenu la réévaluation du caractère approprié du nom de l’équipe.

Les croisades étaient une série de guerres de religion sanglantes commençant au 11ème siècle entre chrétiens et musulmans. Pendant des années, la mascotte sportive de Valpo a été une figure casquée en fausse armure.

«La connotation négative et la violence associées aux images des Croisés ne reflètent pas la mission et les valeurs de Valpo, qui favorisent une communauté accueillante et inclusive», a déclaré la présidente par intérim Colette Irwin-Knott. «C’est la décision qui reflète le mieux nos valeurs et notre communauté.»

Le président élu, Jose D. Padilla, supervisera un comité qui envisagera d’adopter un nouveau nom d’équipe et une nouvelle mascotte pour l’école luthérienne de 3 100 élèves située dans le nord-ouest de l’Indiana. Padilla devrait prendre la présidence le 1er mars.

La présidente étudiante Kaitlyn Steinhiser a déclaré que le sénat étudiant pensait que la mascotte de l’école devrait représenter les valeurs de l’université et aider à créer l’esprit de l’école.

«Le Croisé ne fait pas cela efficacement», dit-elle.

Irwin-Knott a déclaré que Valparaiso suivait l’exemple d’autres universités, qui ont également abandonné les Croisés.

«Valpo est et a toujours été une institution confessionnelle, et nous voulons nous assurer que notre symbolisme est en harmonie avec nos croyances et parle des valeurs fondamentales de l’éthos luthérien», a-t-elle déclaré. «Chez Valpo, nous nous efforçons de rechercher la vérité, de servir généreusement et de cultiver l’espérance. Nous ne pensons pas que le Croisé comme mascotte représente ces valeurs. »