Valheim: trouvez du fer pour obtenir du fer précieux – Guide (Solution)

Brave Vikings qui vivaient à Valheim Pour survivre et lutter contre de puissantes créatures du monde souterrain, vous avez besoin d’un équipement approprié afin de ne pas bénir prématurément le temporel. Pour ce faire, vous vous jetez d’abord dans des vêtements en cuir et construisez des armes à partir de pierres et de bois. Plus tard, vous pouvez Bronze forgé et faites des objets beaucoup plus forts, mais si vous voulez vraiment être prêt à tout, vous en avez besoin le fer.

Valheim: Voici comment vous trouvez Eisen (Iron) – Guide

Celui qui a réussi à placer le premier boss dans « Valheim » Eikthyr, peut être une belle Construire une pioche et commencer étain et le cuivre le mien afin d’en produire enfin du bronze. Avec ce métal, vous pouvez non seulement fabriquer de nouveaux équipements qui devraient bien vous servir sur le chemin du deuxième boss, non, vous pouvez également construire de nombreux objets utiles qui vous facilitent la vie quotidienne.

Mais si vous voulez vraiment être bien protégé et si vous avez soif d’armes encore plus puissantes, vous avez besoin de fer (Le fer). Cependant, ce métal ne peut pas être trouvé dans les premières zones, vous en avez donc un marais ou un Montagnes besoin de localiser Dépôts de fer découvrir. Pour extraire les morceaux de pierre, cependant, vous en avez d’abord besoin Pioche en bronzece qui ne devrait pas poser de problème à ce stade.

En un mot, tout ce que vous avez à faire est de saisir votre pioche en bronze, de la glisser dans un marais ou une chaîne de montagnes et de rechercher de gros morceaux qui contiennent du fer. Le métal obtenu doit d’abord être en Four de fusion traité avant de pouvoir l’utiliser pour fabriquer des objets. Si vous avez des difficultés à trouver les gisements de fer mentionnés, ou si vous avez simplement besoin de plus de fournitures, vous pouvez également trouver le matériel ailleurs.

© Studio Iron Gate

Valheim: Sources alternatives de fer – solution

La première alternative se présente sous la forme de Cratères de météoritequi peuvent être trouvés dans tous les secteurs de Valheim sauf les prairies, mais sont assez rares. Les cratères obtiennent presque toujours gardé par Surtlingen, c’est pourquoi vous devez tuer les créatures enflammées avant de pouvoir extraire le fer. Ce fait ne devrait pas vous déranger du tout, car le Noyaux des surtlingsCe que vous obtenez de cette manière sont également très utiles pour fabriquer toutes sortes d’objets importants.

La troisième option est d’utiliser le donjon Crypte engloutie (Cryptes englouties), mais vous avez d’abord besoin d’un spécial clé, que vous obtenez dès que vous avez le deuxième boss du jeu, L’aîné, ont tué. Dans le donjon lui-même, vous trouverez des tas de déchets boueux (Des tas de ferraille boueux) qui peut être enlevé avec une pioche en bronze et apporter du fer, du cuir et des os. Vous trouverez également plusieurs boîtes remplies de fer dans ce donjon.