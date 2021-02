Valheim: les développeurs préviennent d’un bug qui détruira vos mondes et 2 millions de ventes

Transfert du studio de développement Iron Gate Twitter a annoncé qu’il y avait un bogue dans la version actuelle du hit Steam Valheim s’introduisit. Cela peut détruire votre monde.

Valheim détruit vos mondes, mais de l’aide est disponible

© Studio Iron Gate

Si le bogue apparaît, vous pouvez changer votre monde en fonction d’un Ne pas charger de redémarrer à nouveau. Aussi votre personnage et tous les objets sont alors partis. Il n’y a toujours pas de correctif pour le problème car les développeurs n’ont pas encore trouvé la cause. Le bogue est censé être puis émerger plus intensémentsi votre « Valheim » fini avec ALT + F4. Par conséquent, les développeurs conseillent le jeu quitter via le menu.

Si vous jouez à Valheim ce week-end, veuillez sauvegarder votre monde et vos personnages. Le bogue du destructeur de monde diabolique est toujours en liberté = ( #valheim – Richard Svensson (@dvoidis) 12 février 2021

Cela dit aussi que vous le faites régulièrement sauvegarder vos données de sauvegarde devrait. Vous pouvez les trouver sous:

C: Users Username AppData LocalLow IronGate Valheim

Copiez simplement régulièrement les données dans un autre répertoire. Si le bogue apparaît, vous pouvez importer à nouveau cette sauvegarde et récupérez votre monde comme ça.

Il y a un autre conseil: le jeu de survie à succès « Valheim » enregistre automatiquement des sauvegardes du monde du jeu et de votre héros de temps en temps. Vous pouvez également trouver ces fichiers dans le répertoire mentionné ci-dessus. Cependant, ils ont la fin .vieille.

Si le bogue a détruit votre monde, renommez simplement ces fichiers .old en fichiers normaux. Cette volonté une ancienne version de votre monde de jeu restauré, ce qui est bien sûr mieux que de recommencer à zéro.

Les développeurs travaillent actuellement sur une nouvelle mise à jour qui résoudra le problème. Cependant, vous ne pouvez pas encore dire quand cela apparaîtra. Jusque-là, vous devez faire attention et continuer les astuces ci-dessus Se replier sur.

« Valheim » pourrait pendant ce temps 2 millions de ventes crack, ayant récemment atteint 1 million. Le jeu de survie est très bien accueilli par les joueurs et est devenu un succès surprise.