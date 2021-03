« Valheim » dépasse les 5 millions d’unités vendues sur Steam

« Valheim » a atteint officiellement le jalon de 5 millions d’unités venduess au cours de votre premier mois d’accès anticipé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Naughty Dog a plusieurs nouvelles annonces en route

Les développeurs Porte de fer a publié une mise à jour de la communauté via Steam annonce le nouveau jalon. Ils ont dit: «Vous avez recommencé! En lisant ceci, les Valkyries ont transporté plus de CINQ MILLIONS des âmes à Valheim pour découvrir des trésors antiques, naviguer sur des mers sauvages et sécuriser le 10e monde nordique. «

Iron Gate a également révélé les statistiques des joueurs depuis la sortie du jeu le Accès anticipé le mois passé. Apparemment, la base de joueurs a réussi à dépenser plus de 15000 ans à jouer à Valheim, en plus de porter le jeu au 39e rang des meilleurs jeux évalués par les utilisateurs de tous les temps sur Steam.

Parallèlement à ces jalons, 35 millions d’heures de jeu ont également été visionnées sur Twitch.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nintendo prévoit de révéler un commutateur avec un écran OLED 4K cette année

Dans sa première semaine de sortie, «Valheim» vaincu le million d’unités vendues et peu de temps après, il a été placé sur la liste des dix meilleurs jeux de Vapeur, atteignant un maximum de plus de 350 000 joueurs.