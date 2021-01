Valerie Bertinelli et Wolfgang Van Halen honorent l’anniversaire de feu Eddie Van Halen

La famille d’Eddie Van Halen a partagé des messages poignants sur le regretté rockeur à l’occasion de ce qui aurait été son 66e anniversaire mardi.

« Le texte de l’année dernière », a écrit Valerie Bertinelli sur Twitter, publiant une capture d’écran de ce qu’elle a envoyé à Van Halen le jour de son anniversaire en janvier 2020.

« Joyeux anniversaire Ed! XOXO » lisait le message.

Il a également révélé la réponse chaleureuse de Van Halen, offrant un aperçu intime de la relation étroite que les ex avaient eue: « Merci, Val !! Je t’aime !! »

Le fils du couple, Wolfgang Van Halen, 29 ans, a également partagé un message déchirant à propos de son père sur Twitter, ainsi que quelques vieilles vidéos de famille.

«Joyeux 66e anniversaire, Pop», a-t-il écrit sur Twitter. «J’aurais aimé pouvoir te faire le plus gros câlin et célébrer avec toi. Je t’aime et tu me manques tellement que ça fait mal. Je ne sais même pas comment le mettre en mots. J’ai fait de mon mieux pour garder ça ensemble, mais bon sang, c’est vraiment difficile d’être ici sans toi. «

Pas une seconde ne s’est écoulée là où tu n’étais pas dans mon esprit, et aujourd’hui ne sera pas différent. Je t’aime et tu me manques au-delà des mots, Pop ❤️ pic.twitter.com/kU7MhKpbiO – Loup Van Halen (@WolfVanHalen) 26 janvier 2021

« Il ne s’est pas écoulé une seconde où vous n’aviez pas été dans mon esprit, et aujourd’hui ne sera pas différent », a-t-il écrit dans un deuxième tweet. « Je t’aime et tu me manques au-delà des mots, Pop. »

Dans l’une des vidéos, datée du 9 septembre 1994, Eddie Van Halen se débat avec un gros chien en laisse alors qu’un jeune Wolfgang joue, se cachant à un moment donné sous le t-shirt de son père. Dans l’autre, daté du 24 décembre 1994, ils regardent tous les deux la caméra et une voix se fait entendre disant: « Il y a Wolfie et papa. »

Bertinelli a répondu aux messages de son fils avec des émojis au cœur brisé.

Van Halen est décédé en octobre 2020 après ce que son fils a appelé une «bataille longue et ardue contre le cancer».

Bertinelli et Van Halen se sont mariés en 1981 et ont divorcé en 2007.

Lors d’une apparition sur AUJOURD’HUI plus tôt ce mois-ci, Bertinelli a pleuré quand on lui a demandé comment elle et son fils s’en sortaient.

«Ça a été dur», dit-elle. « Très doux-amer. »

Les fans de Van Halen ont inondé la famille de soutien mardi. Un message édifiant est venu d’un journaliste Larry Flick, qui a écrit: « Ce qui est formidable, c’est qu’une grande partie de lui vit. Cela n’aide pas encore, mais un jour ça le fera. »