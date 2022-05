Valérie Bertinelli demande le divorce de son mari Tom Vitale

Valérie Bertinelli a déposé des papiers de divorce pour mettre fin à son mariage avec son mari Tom Vitale.

L’acteur et animateur de télévision, 62 ans, a soumis des documents le 12 mai à la Cour supérieure de Californie de Los Angeles – citant des «différences irréconciliables» comme raison de leur séparation – dans des documents obtenus par AUJOURD’HUI.

Bertinelli a épousé Vitale, une planificatrice financière, le 1er janvier 2011. En novembre 2021, l’animatrice de « Valerie’s Home Cooking » a demandé la séparation de corps de son mari.

Cependant, selon les récents papiers de divorce, Vitale et Bertinelli sont séparés depuis décembre 2019.

Les documents confirment également que le couple a un accord prénuptial qui « est pleinement en vigueur et de plein effet et pleinement contraignant pour les parties ».

Vitale et Bertinelli n’ont pas d’enfants ensemble.

Lundi, elle a mis en ligne une vidéo sur Instagram d’elle répondant au commentaire d’un fan sur son air triste.

« Je passe juste une très mauvaise journée », a-t-elle déclaré dans le clip. « Mais tu sais quoi? Parfois, nous avons de mauvaises journées, puis nous nous en remettons. Et puis il y a une bonne journée. Donc, j’attends avec impatience la bonne journée.

Bertinelli était auparavant marié à la légende du rock décédé Eddie Van Halen de 1981 à 2007. En octobre 2020, le guitariste emblématique est décédé d’un cancer à 65 ans.

Depuis sa mort, Bertinelli s’est ouvert publiquement sur l’état de leur relation avant sa mort.

« Nous avons également traversé beaucoup d’enfer », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb lorsqu’elle s’est arrêtée AUJOURD’HUI en janvier. « Nous n’étions pas vraiment bons les uns envers les autres à de nombreux moments de notre vie parce que nous nous sommes rencontrés si jeunes et que nous étions très immatures. »

Bertinelli a poursuivi: «Mais je suis si heureux que nous ayons pu venir dans un bel endroit à la fin de sa vie. J’aimerais qu’il soit encore là.

Elle a également parlé du livre qu’elle a écrit plus tôt cette année intitulé « Assez déjà : apprendre à aimer la façon dont je suis aujourd’hui ». Le célèbre chef a révélé dans les mémoires qu’elle et leur fils, Wolfgang, 31 ans, étaient avec Van Halen lors de ses derniers instants.

Dans le livre, elle a partagé: « Je t’aime, ce sont les derniers mots qu’Ed dit à Wolfie et à moi et ce sont les derniers mots que nous lui disons avant qu’il arrête de respirer. »

Elle a écrit que l’ancien couple est resté proche après leur divorce.

Lors de son apparition dans 45secondes.fr en janvier, Bertinelli a également parlé de son mariage avec Vitale.

« Je veux aussi être douce et attentionnée, et pas seulement arracher un pansement », avait-elle déclaré à l’époque. « J’aime le retirer en douceur. Mais je pense qu’il y a définitivement du pouvoir et de la paix à changer votre récit et à changer la façon dont vous pouvez voir votre vie. Je sais que c’est pour moi. Quand j’ai changé ma façon de voir ma vie et que j’ai arrêté de me battre la plupart du temps, il y a du pouvoir et de la paix là-dedans.