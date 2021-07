Val Kilmer raconte sa vie avec un nouveau documentaire

Au fil des ans, Val Kilmer a livré une multitude de personnages emblématiques au grand écran. De sa curieuse interprétation de Bruce Wayne / Batman, le tireur légendaire du vieil ouest Doc Holliday et même Jim Morrison, leader de The Doors. Mais pour la première fois, ses fans pourront le voir tel qu’il est dans les coulisses.

Amazon Prime Video a dévoilé la première bande-annonce de « VAL », un nouveau documentaire dans lequel Kilmer raconte l’histoire de sa carrière d’acteur à travers des milliers de vidéos personnelles qu’il a lui-même enregistrées sur quarante ans, documentant ses années d’enfance et d’adolescence, en plus de offrant un regard intimiste sur la préparation de ses personnages les plus emblématiques.

Le documentaire réalisé par Leo Scott et Ting Poo donne à Val Kilmer le mérite de « cinématographie » et présente également du matériel qu’il a tourné ces dernières années après son diagnostic de cancer de la gorge. Après sa première internationale cet été au festival de Cannes, « VAL » fera sa première internationale sur Amazon Prime le 5 août.

Dans les communiqués officiels de sa présentation à Cannes, les réalisateurs du documentaire ont partagé leurs impressions sur l’élaboration de ce matériau, qui raconte l’histoire de Val Kilmer du point de vue de l’acteur, comptant sur son fils Jack pour lui prêter sa voix. pendant la narration.

« Aussi intéressant que tout le matériel en coulisses, les parties vraiment puissantes de notre film proviennent de sa propre histoire, le matériel personnel qui est si ouvert au partage, ce à quoi nous pouvons nous rapporter : la mort d’un membre de la famille ou le naissance de nos enfants ». Le documentaire présente également des enregistrements que Val Kilmer a faits de ses enfants qui grandissent et passent du temps avec eux. « VAL » arrivera dans le catalogue Amazon Prime Video le 6 août.