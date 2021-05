Vaccination COVID-19: Comment reporter un rendez-vous, télécharger le certificat de vaccination

Rendez vous déco Fauteuil camel en croute de cuir enduite

Détails techniques : Poids : 19.2kgDimensions : Longueur : 86.5 cm , Largeur : 83 cm , Hauteur : 84.5 cmHauteur assise : 48 cm, Profondeur d'assise : 54 cm, Largeur d'assise : 49 cmEntretien : Passer l'aspirateur avec un embout brosse douce pour ne pas érafler la surface du fauteuil club., Nettoyer l'aide d'un chiffon humide et de l'eau savonneuse.Matériaux : Structure et pieds en bois massif, Matire dossier, assise et accoudoirs : Cuir Bycast, crote de cuir pigmentée enduite d'un film protecteur en polyuréthane ce qui lui donne un aspect comparable la fleur de cuir, brillant., Matire dos et ctés : PU, , Garnissage mousse polyuréthane, Densité dossier et assise 28 kg/m3Informations : Les pieds du fauteuil se trouvent sous le produit dans une poche zippée., Le coussin d'assise n'est pas amovible.Informations colis : 89 x 85 x 77 cm - Description Simple et élégant, le fauteuil club continuera de vous séduire!Une assise profonde avec un double coussin, un dossier tout en rondeur, de larges accoudoirs et un look vieilli, oui, le fauteuil Club camel allie tout simplement l'élégance au confort !Parfait dans toutes les décos, des plus classiques aux plus modernes, ce fauteuil de caractre donnera votre intérieur un charme So British, chic et tendance. Préparez-vous faire des envieux !Sa structure tout en bois confre ce fauteuil d'exception une robustesse toute épreuve. Son prix ne vous fera pas hésiter longtemps !Le fauteuil Club est disponible dans de nombreux coloris.