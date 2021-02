UX 300e. Vous pouvez maintenant pré-réserver la première Lexus électrique

Premier modèle 100% électrique de la marque de luxe du groupe Toyota, le Lexus UX 300e arrive maintenant au France et est maintenant disponible en pré-réservation. Gratuite, cette pré-réservation permet aux parties intéressées d’avoir un accès prioritaire à l’achat de l’UX 300e, dont les premières unités devraient être livrées sur notre marché à partir de mars 2020.

Pour effectuer la pré-réservation, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur ce site. Le processus ne comporte que trois étapes et les parties intéressées reçoivent un code unique pour formaliser la réservation, si elles le souhaitent.

En parlant de ce site, il est entièrement dédié à la variante électrique du croisement Le japonais et non seulement permet de découvrir tous les détails de la version de lancement mais de le comparer avec la variante hybride, l’UX 250h.

Le Lexus UX 300e

Avec des prix décollant dans le 52 500 euros, l’UX 300e coûte environ 10 000 euros de plus que la version équivalente de l’UX 250h.

L’animateur est un moteur électrique placé à l’avant qui délivre 150 kW (environ 204 ch) et 300 Nm. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 54,3 kWh et offre entre 300 km d’autonomie (cycle WLTP) et 400 km (en zones urbaines).

En ce qui concerne la charge, Lexus dit qu’avec le courant alternatif, la puissance de charge maximale est de 6,6 kW et avec le courant continu est de 50 kW.

Enfin, une note pour la garantie offerte par Lexus. Dans le cas de la batterie, c’est 10 ans (ou 1 000 000 km). La garantie générale est de 7 ans (ou 160 000 km).