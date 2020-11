Utilisez la Force avec ces Star Wars Funko Pop! affaires de chiffre

Les fans de Star Wars peuvent revivre certaines des scènes les plus célèbres des films ou afficher leurs personnages préférés sur leurs étagères avec les superbes collections Star Wars de Funko Pop !.

Le fabricant de figurines en vinyle a trois collections Star Wars: The Rise of Skywalker, The Mandalorian et The Empire Strikes Back.

Certaines figurines montrent des extraits de scènes de films comme Yoda enseignant à Luke Skywalker comment utiliser la Force dans The Empire Strikes Back. D’autres sont simplement des personnages comme Chewbacca ou le toujours populaire Baby Yoda. Et d’autres encore sont des personnages avec des détails tirés des films et des émissions, comme Baby Yoda mangeant une grenouille.

Ces Funko Pop! Les figurines sont un cadeau merveilleux si vous cherchez quelque chose pour impressionner un fan de Star Wars, ou si vous pouvez les récupérer vous-même. Quoi qu’il en soit, 45secondes.fr vous couvre. Nous avons recherché les meilleurs personnages et scènes les plus populaires du répertoire Star Wars de Funko.

La leçon de Yoda dans la Force

Leçon de Yoda dans la Force: 39,99 € 29,74 € sur Amazon Cette célèbre scène de « Star Wars: L’Empire contre-attaque » est actuellement en vente à 26% de son prix d’origine. Revivez le moment où Yoda enseigne à Luke Skywalker les manières des Jedi et comment exploiter la Force en soulevant le X-Wing des marais de Dagobah. Voir l’offre A lire : Le prototype Starship SN8 de SpaceX déclenche des moteurs avant un vol d'essai majeur

Kylo Ren combat un garde prétorien

Kylo Ren combat un garde prétorien: 30,99 € 22,99 € sur Amazon Cette Funko Pop! montre Kylo Ren combattant un garde prétorien comme lui et Rey l’ont fait dans Les derniers Jedi. Vous verrez des détails tels que le célèbre sabre laser de Kylo et la cicatrice sur son œil dans cette figure, qui mesure moins de quatre pouces de hauteur. Voir l’offre

FAIRE

FAIRE: 10,99 € 5,49 € sur Amazon L’univers Star Wars a ajouté son nouveau droïde dans le dernier épisode The Rise of Skywalker. Le droïde bien-aimé BB-8 a trouvé et activé DO, qui avait désactivé des années auparavant lorsque son maître abusif Ochi avait été piégé dans des sables mouvants, laissant son navire abandonné dans le désert. Avec cette Funko Pop! vous pouvez avoir votre propre DO. Voir l’offre

L’enfant portant un pendentif

Baby Yoda portant un pendentif: 19,45 € sur Amazon Baby Yoda a capturé tellement de cœurs que The Child from The Mandalorian a été épuisé chez Funko presque dès son arrivée dans les rayons. Mais maintenant, il existe de nombreuses versions de The Child parmi lesquelles choisir, y compris celui-ci dans lequel il porte le collier mythosaure du mandalorien. Voir l’offre

Big Baby Yoda

Big Baby Yoda: 39,99 € 29,93 € sur Amazon Si un petit Baby Yoda ne le fait tout simplement pas pour vous, Funko a une plus grande option. Au lieu de leurs figurines habituelles, qui ne mesurent pas plus de quatre pouces de hauteur, ce Baby Yoda mesure 10 pouces de haut. Voir l’offre A lire : L'Antarctique pourrait fondre `` de manière irréversible '' en raison du changement climatique, prévient une étude

Chewbacca

Chewbacca: 24,99 € sur Amazon Pour célébrer le 40e anniversaire de The Empire Strikes Back plus tôt cette année, Funko a créé toute une gamme des personnages les plus aimés du film Star Wars. Cela inclut bien sûr Chewbacca. Ce qui est encore mieux, c’est que cette figurine de Chewbacca est floquée, donnant au célèbre wookie une texture floue impressionnante. Voir l’offre

