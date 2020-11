Utiliser efficacement l’espace de stockage PS5: voici comment!

Comme nous le savons maintenant, l’espace de stockage est le PS5 initialement assez limité. Sur les 825 Go du SSD ultra-rapide, seulement 667 Go librement utilisables. Un 200 Go Call of Duty Black Ops: Guerre froide il s’ouvre un peu et avale près d’un tiers de votre espace libre.

Donc, si vous ne souhaitez pas obtenir une option de stockage externe immédiatement ou attendre l’extension interne, vous devez être un peu plus prudent avec les capacités disponibles. Nous vous donnons quelques conseils pour économiser de l’espace.

PS5: c’est ainsi que vous tirez le meilleur parti de votre espace de stockage

Actuellement, les jeux PS5 ne peuvent pas être déplacés vers un stockage externe; seuls les jeux PS4 à compatibilité descendante peuvent actuellement être déplacés vers un disque dur supplémentaire et joués sur la console de nouvelle génération. Le stockage SSD interne de la PlayStation 5 ne peut pas non plus être agrandi au lancement, cela ne devrait être possible que plus tard.

Alors, comment pouvons-nous optimiser au mieux l’espace de stockage de la PS5 jusqu’à la possibilité d’une extension de stockage externe et interne?

1. Établissez des priorités

C’est une astuce assez simple, mais l’une des plus logiques. Réfléchissez bien au jeu auquel vous voulez vraiment jouer en temps opportun. Il est rare de jouer plusieurs gros titres à la fois. Au début, choisissez judicieusement le jeu auquel vous souhaitez réellement jouer sur votre PlayStation 5.

2. Soyez prudent lors du téléchargement

La plupart des jeux précédents peuvent être joués sur PlayStation 4 et PS5 et seront stockés dans votre bibliothèque après l’achat. Cependant, le jeu multiplateforme peut aussi avoir ses pièges, en particulier lorsqu’il s’agit d’économiser de la mémoire. Si un jeu est disponible pour les deux consoles, vous pouvez rapidement sélectionner l’option Tout télécharger cliquez et faites exploser la PS5 avec deux versions du même jeu. Dans tous les cas, vous devez toujours vous assurer de télécharger la version next-gen. Parce que la console installe actuellement la version PS4 la moins puissante par défaut.

3. Désactivez les mises à jour automatiques

Si votre jeu fonctionne raisonnablement bien et n’est pas en proie à des bugs et des plantages sans fin, vous pourrez peut-être vous passer de mises à jour pendant un certain temps. Surtout avec des jeux auxquels vous ne jouez pas activement de toute façon. Pour éviter que cela ne se produise automatiquement, vous pouvez désactiver la fonction dans les paramètres du système et empêcher votre SSD d’être chargé avec des mises à jour lorsque vous avez une connexion en ligne.

Comment désactiver les téléchargements de mises à jour automatiques sur la PlayStation 5. © Sony

4. Désactiver les clips de trophée

Le fait que sur la PlayStation 5, au moment glorieux du trophée remporté, non seulement plus de captures d’écran soient faites, mais également des clips entiers peuvent être créés, est fondamentalement une fonctionnalité intéressante. Cependant, la fonction prend également de la place dans votre dossier multimédia, après tout, une vidéo haute résolution est toujours enregistrée. Heureusement, vous pouvez désactiver les clips de trophées.

Vous pouvez également désactiver les clips de trophées automatiques pour économiser de l’espace. © Sony

5. Gardez un œil sur votre médiathèque

Dans tous les cas, il vaut la peine de garder un œil sur le dossier qui contient tous vos clips et trésors photo. Après tout, certains jolis jeux conduisent à un spam de capture d’écran étendu que le bouton de partage brille juste. Il est possible que chaque instantané ne vaille pas la peine d’être conservé, alors triez régulièrement votre dossier multimédia ou copiez simplement les données sur un périphérique de stockage externe.

6. Jouez à des jeux rétrocompatibles en externe

Si vous pouvez vous passer des jeux flagrants de nouvelle génération pour le moment et être satisfait des jeux PS4 rétrocompatibles sur la PS5, vous pouvez également les charger sur un disque dur externe et y jouer. Pour ce faire, connectez simplement votre support de stockage séparé à la PlayStation 5 via le port USB et vous pouvez commencer à jouer sans remplir votre SSD interne. Avec les jeux PS5 qui pas encore possible.

