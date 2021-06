Utilisation répétée de N-Word dans les textes par Hunter Biden : #RacistHunter expliqué

Le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, 51 ans, a utilisé à plusieurs reprises le mot n dans des textes bizarres récemment publiés envoyés à son avocat blanc à 845 € l’heure fin 2018 et début 2019.

La série de messages a été obtenue par le Daily Mail plus tôt cette semaine à partir de l’ordinateur portable abandonné de Hunter, ainsi qu’un mème raciste de son père et ancien président Barack Obama.

Qu’a écrit Hunter Biden dans ses textes prétendument racistes et inappropriés à l’avocat George Mesires ?

Au cours de leurs SMS, le fils du président a plaisanté avec l’avocat de Chicago, George Mesires, 52 ans, à propos du «gros pénis» de Hunter et a appelé à plusieurs reprises Mesires le mot n.

Dans un échange entre Hunter Biden et son avocat le 13 décembre 2018, le premier fils a écrit : « Combien d’argent vous dois-je.

Plus tard, il a envoyé un autre texte qui disait: « Parce que négro, tu ferais mieux de ne pas me faire payer les tarifs Hennessy. »

« Cela m’a fait prendre mon café », a répondu Mesires.

« Au fait, je viens d’inventer cette phrase », a poursuivi Hunter. Avant d’ajouter : « J’aurais dû [had] votre lignée.

Mesires a répondu: « Apparemment, vous le faites. »

Ce à quoi Hunter a répondu: « C’est ce que je dis n-. »

Un échange de texte de janvier 2019 montre les deux hommes discutant du sujet plus sérieux de la philosophie tout en plaisantant entre eux.

« Où trouvez-vous l’amour inconditionnel alors, George ? » a demandé Hunter.

« Dieu aime inconditionnellement. Beau t’aime inconditionnellement. Les enfants sont trop jeunes pour comprendre ce que cela signifie. Mais vous les montrerez », répondit Mesires en mentionnant feu Beau Biden.

« Il y a des idéaux d’amour inconditionnel qui servent de mandataires. Je n’en ai pas beaucoup. Toi. Dieu », a-t-il ajouté.

Hunter a répondu: « OMG n – venez-vous de [use] un personnage fictif de l’imagination du collectif effrayé et l’amour inconditionnel de mes frères décédés est ce sur quoi je devrais compter et mes enfants ne sont pas des enfants George.

Mesires a répondu: « L’amour de mes parents était conditionné. »

Hunter a répondu à la conversation sérieuse avec: « Mon pénis a été inconditionnel ces derniers temps. »

« C’est pourquoi nous cherchons », a répondu l’avocat.

Hunter a dit: « Pour mon pénis. »

« Et nous chercherons toujours », a répondu Mesires.

« C’est un gros pénis George », a déclaré Hunter. « Ils le trouvent toujours », a-t-il poursuivi, ajoutant: « Et je ne t’aime que parce que tu es noir. »

L’avocat a répliqué : « C’est tellement ennuyeux quand tu interviens avec frivolité. »

Hunter a répondu « True dat n— », suivi de : « Mais j’ai fini ma diatribe. »

Le Daily Mail a également rapporté qu’un mème, daté du 5 juin 2017, trouvé sur l’ordinateur portable de Hunter Biden qui montrait son père et son ancien président s’embrassant avec la légende suivante :

« Obama : Tu vas me manquer, mec.

« Joe : Puis-je le dire ? Juste cette fois?

« Obama : *soupir* vas-y.

« Joe: Toi mon n—, Barack. »

Selon The Daily Mail, une facture envoyée par George Mesires au partenaire commercial de Hunter, Mervyn Yan, montrait que l’avocat facturait un taux horaire de 845 €.

Comment quelqu’un a-t-il eu accès à l’ordinateur portable de Hunter Biden ?

L’ordinateur portable en question aurait été déposé dans un atelier de réparation d’ordinateurs à Wilmington, dans le Delaware, avec des dommages causés par les liquides par Hunter Biden en avril 2019.

L’ordinateur portable n’a jamais été récupéré.

Le propriétaire de l’atelier de réparation d’ordinateurs, John MacIsaac, a déclaré aux journalistes qu’il était presque certain que l’ordinateur portable abandonné appartenait à Hunter Biden.

MacIsaac a également déclaré aux journalistes qu’après que l’ordinateur portable n’avait pas été récupéré pendant plus de 90 jours, il avait remis une copie du disque dur à Rudy Giuliani, l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump à l’époque.

Dans une interview avec CBS News en avril, Hunter Biden a déclaré qu’il n’avait « aucune idée si oui ou non » l’ordinateur portable lui appartenait.

« Il pourrait y avoir un ordinateur portable qui m’a été volé. Il se peut que j’aie été piraté. Il se pourrait que ce soit le – que ce soit le renseignement russe », a déclaré Hunter.

Tout au long de la présidence de Biden, lui et son administration ont cherché à faire de la justice raciale une priorité absolue.

Ces textes embarrassants et bizarres ont été publiés une semaine après que son père, le président Joe Biden, a prononcé un discours à Tulsa, Oklahoma, dénonçant le racisme à l’occasion du 100e anniversaire du massacre racial de Tulsa.

Dans son discours, le président a déclaré : « La seule façon de construire un terrain d’entente est de vraiment réparer et reconstruire. Je viens ici pour aider à combler le silence, car dans le silence, les blessures s’approfondissent.

«Et ce n’est que – aussi douloureux que cela puisse être, que les blessures ne guérissent que par le souvenir. Nous devons juste choisir de nous souvenir », a-t-il poursuivi.

Espérons que Hunter Biden écoutait.

Pour l’instant, cependant, malgré le fait que #RacistHunter a rapidement commencé à devenir une tendance sur Twitter, ni Hunter Biden ni son bureau n’ont commenté les textes.

En plus de leur silence, beaucoup ont également noté que la grande majorité des médias grand public, à l’exception de Fox News et Forbes, sont restés complètement silencieux quant à la découverte de leur existence.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, le divertissement, l’actualité et les relations.