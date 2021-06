US Mint va émettre des quartiers en l’honneur de femmes américaines notables

La poétesse et auteur Maya Angelou, la première femme américaine dans l’espace et une dirigeante vénérée de la nation Cherokee font partie des pionnières dont les portraits apparaîtront dans le quartier américain.

Le nouveau programme de quatre ans American Women Quarters célèbre les réalisations et les contributions des femmes au développement et à l’histoire des États-Unis, selon l’US Mint.

Dans le cadre du programme, la Monnaie publiera jusqu’à cinq nouveaux modèles chaque année de 2022 à 2025. Les lauréats proviendront de divers domaines et d’origines ethniques, raciales et géographiques diverses, selon la Monnaie.

Ceux choisis pour la première année sont :

— Angelou, célèbre poète et mémorialiste

— Wilma Mankiller, la première femme chef principale de la nation Cherokee

— Adelina Otero-Warren, leader du mouvement pour le suffrage au Nouveau-Mexique

— Sally Ride, la première femme américaine dans l’espace

— Anna May Wong, la première star de cinéma sino-américaine d’Hollywood

Anna May Wong sur une photo de 1928. Kiesel / ullstein bild via Getty Images

Le chef principal de la nation Cherokee, Chuck Hoskin Jr. et le mari de Mankiller, Charlie Soap, ont exprimé leur gratitude pour l’inclusion de Mankiller dans le programme, affirmant que son influence et son leadership faisaient d’elle un choix approprié.

Mankiller est devenue l’un des leaders amérindiens les plus visibles des États-Unis au cours de ses 10 années en tant que chef de la nation Cherokee de l’Oklahoma, de 1985 à 1995. Elle est décédée en 2010.

Chef Wilma Mankiller le 15 novembre 1993. Judy Weintraub / Le Washington Post via Getty Images

« Nous remercions l’US Mint d’avoir reconnu Wilma et les autres récipiendaires pour un tel honneur », a déclaré Soap à Indian Country Today. « Wilma était un leader humble, spirituel et grand dont le leadership n’était pas seulement pour le peuple Cherokee mais pour toutes les femmes et races. La vraie valeur de cette pièce est l’inspiration qu’elle apporte aux Indiens et aux femmes du monde entier. »

