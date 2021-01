US Mint fête ses 35 ans depuis Challenger avec la pièce «  Teacher in Space  »

Les commandes pour la pièce commémorative en argent Christa McAuliffe 2021 commencent le 28 janvier 2021, à l’occasion du 35e anniversaire de la tragédie de la navette spatiale Challenger, via le site Web de la US Mint. (Crédit d’image: US Mint)

UNE nouvelle pièce américaine en l’honneur de Christa McAuliffe , Le premier « Teacher in Space » de la NASA, l’aidera à poursuivre sa mission éducative 35 ans après qu’elle et ses six coéquipiers astronautes aient été tragiquement perdus en vol.

La Monnaie des États-Unis commencera à accepter les commandes du dollar en argent commémoratif Christa McAuliffe 2021 à 12 h HNE (17 h 00 GMT) mercredi 28 janvier, à l’occasion du 35e anniversaire de la tragédie de la navette spatiale Challenger.

La première pièce de monnaie américaine à honorer un enseignant, le dollar McAuliffe est offert par la Monnaie en non circulé et épreuves finitions pour 69 € et 74 € chacun, respectivement, et est limité à 350 000 pièces. Les pièces devraient commencer à être expédiées le 17 mars.

En relation: Les leçons de l’accident de la navette Challenger font écho à la NASA 35 ans plus tard

Histoire de la NASA: 22,99 € chez Magazines Direct Découvrez comment et pourquoi la NASA a été créée, ses plus grands triomphes, ses jours les plus sombres et les moments où elle a dépassé tous les espoirs possibles. Une histoire d’aventures, d’héroïsme et de débrouillardise, découvrez les plus grandes réalisations de l’agence spatiale et comment – en six décennies – l’organisation s’est constamment et inlassablement consacrée à son principe fondateur: « les activités dans l’espace doivent être consacrées à des fins pacifiques pour le bénéfice de toute l’humanité « . Voir l’offre A lire : Miley Cyrus présente la reprise de "Boys Don't Cry" de The Cure (et d'autres artistes) | 45S

Un supplément de 10 € sur la vente de chaque pièce ira à FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), un programme d’engagement étudiant à but non lucratif qui partage l’objectif de McAuliffe d’inspirer la prochaine génération de scientifiques, d’innovateurs et d’explorateurs.

« Il y a trente-cinq ans, le monde a vu la tragédie se dérouler dans le ciel de Floride », a déclaré David Ryder, directeur de l’US Mint, tout en aidant à dévoile le design du dollar McAuliffe en décembre. « En tant que première participante au programme Teacher in Space de la NASA, Christa a incarné les rêves de beaucoup de ceux qui souhaitent atteindre les étoiles. »

McAuliffe enseignait les études sociales au lycée à Concord, dans le New Hampshire, lorsqu’elle a été sélectionnée par une recherche nationale pour être la première enseignante à voler dans l’espace. Elle et ses coéquipiers du STS-51L ont été tragiquement tués lorsqu’un propulseur de fusée défectueux a conduit la navette spatiale Challenger à se séparer 73 secondes après son lancement le 28 janvier 1986.

En relation: Christa McAuliffe et Challenger se souviennent en photos

L’enseignante dans l’espace Christa McAuliffe s’entraîne sur un vol parabolique en apesanteur avant la mission malheureuse STS-51L de la navette spatiale Challenger en 1986. CRÉDIT: NASA (Crédit d’image: NASA)

Les équipiers de McAuliffe comprenaient le commandant Francis « Dick » Scobee, le pilote Michael Smith, les spécialistes de mission Ellison Onizuka, Judith Resnik et Ronald McNair et le spécialiste de la charge utile Gregory Jarvis.

Les sept astronautes du STS-51L sont représentés sur le nouveau dollar en argent sous la forme de sept étoiles au verso, ou sur le côté de la queue, de la pièce.

Les deux côtés de la commémoration représentent McAuliffe: de profil sur l’avers (ou sur le côté de la tête) d’après une photographie de la NASA prise alors qu’elle s’entraînait pour la mission malheureuse, et dans la salle de classe avec sa devise: «Je touche l’avenir. Je enseignez, « sur l’avers. Le logo FIRST apparaît également sur la pièce.

Infographie: Le désastre de la navette Challenger: que s’est-il passé?

«Je suis particulièrement reconnaissant que la Monnaie ait inclus le [six] étoiles pour les coéquipiers de Christa « , a déclaré Steven McAuliffe, un juge de la Cour de district des États-Unis dans le New Hampshire et veuf de Christa. » Je sais qu’elle en serait très heureuse aussi. «

Autorisé par le Congrès en 2019, le dollar commémoratif en argent Christa McAuliffe a été conçu par Laurie Musser, membre du programme d’infusion artistique de la Monnaie, et sculpté par l’artiste médaillé Phebe Hemphill.

Les éditions non circulées et épreuves de la pièce ont été frappées à l’usine de Philadelphie de la US Mint à partir de 99,9% d’argent. Chaque pièce est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par la Monnaie.

Suivre collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.