Urgence de bogue! "Call of Duty: Warzone" est maintenant une zone sans voiture

Dans “Call of Duty: Warzone”, les joueurs doivent se passer de véhicules pour le moment. Le développeur Infinity Ward a temporairement supprimé tous les moyens de transport du jeu afin de corriger un bug sérieux. Une fois le bogue corrigé, les véhicules devraient revenir au jeu.

Même si cela prend un peu plus de temps pour se rendre d’un endroit à l’autre, la plupart des joueurs devraient être heureux qu’Infinity Ward ait temporairement retiré tous les véhicules de “Call of Duty: Warzone” du jeu. Les véhicules pourraient être utilisés pour annuler des matchs complets. Et cela a été utilisé par de nombreux chagrins pour gâcher le plaisir du jeu pour les autres joueurs, rapporte Dot Esports.

Les voitures dans certaines positions plantent le jeu

Certains joueurs ont constaté que s’ils conduisaient des véhicules vers certains bords de la carte, le jeu se fige et tous les joueurs sont expulsés du match. Griefer (les gens qui aiment la souffrance des autres) a largement utilisé ce bug pour rendre les autres joueurs fous.

Infinity Ward a décidé de supprimer complètement les voitures et autres véhicules de “Call of Duty: Warzone” pour le moment. Il faut un peu plus de temps pour passer d’une zone à l’autre dans le jeu – mais c’est toujours mieux que d’être constamment chassé des matchs par des chagrins. Dès que le bogue critique a été corrigé, tous les véhicules devraient revenir dans le jeu.