Urban Meyer envisage le poste d’entraîneur-chef de Jaguars: rapport

Les Jaguars envisageraient d’embaucher Urban Meyer après la fin de la saison.

Les Jaguars de Jacksonville envisageraient d’embaucher l’ancien entraîneur de l’État de Floride et de l’Ohio, Urban Meyer, s’ils se séparent de Doug Marron après la saison. Harry How / « Les #Jaguars ont retardé de prendre une décision ferme et finale sur l’entraîneur Doug Marrone, mais des sources disent qu’ils vont probablement le quitter. Attendez-vous à ce qu’Urban Meyer soit une cible de choix », a rapporté samedi Ian Rappaport. L’organisation pense que Marrone est talentueux, mais a été étouffé par des listes inexpérimentées tout au long de son temps avec l’équipe; cependant, Urban Meyer est incontestablement une perspective intéressante. Marrone a affiché un record de 23-42 en cinq saisons avec l’organisation. Sa meilleure année est survenue en 2017 lorsqu’il a mené l’équipe au championnat de la conférence AFC. Au début de la semaine 17 de la saison régulière, les Jags ont déjà obtenu le premier choix au total lors du repêchage de la NFL 2021 et devraient repêcher le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence « Ça sent comme s’il voulait juste Trevor Lawrence », a déclaré un dirigeant anonyme à Mike Sando de The Athletic. « Tant mieux pour lui, et si je devais repêcher Lawrence, je chercherais le meilleur entraîneur-chef. » Pour l’instant, Meyer travaille chez Fox Sports en tant qu’analyste de football universitaire. [Via]