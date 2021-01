Urban Air Port Air-One. Hyundai Motor Group soutient la création d’un aéroport pour les drones

Avec les «yeux» fixés sur l’avenir de la mobilité urbaine, Hyundai Motor Group a rejoint Urban Air Port (son partenaire infrastructure) et l’effort conjoint des deux entreprises commence à porter ses fruits.

Le premier résultat de cet effort conjoint est Urban Air Port Air-One, qui vient de remporter le «Future Flight Challenge», un programme du gouvernement britannique.

En remportant ce programme, le projet Air-One réunira le groupe Hyundai Motor, l’Urban Air Port, le conseil municipal de Coventry et le gouvernement britannique avec un seul objectif: montrer le potentiel de la mobilité aérienne urbaine.

Comment allez-vous le faire?

Comme le rappelle Ricky Sandhu, fondateur et président exécutif d’Urban Air Port: «Les voitures ont besoin de routes. Trains ferroviaires. Avions d’aéroport. EVTOLS aura besoin de ports aériens urbains ».

Désormais, c’est précisément à ce besoin que l’Air-One entend répondre en s’imposant comme la première plate-forme entièrement opérationnelle au monde pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (ou eVTOL) en tant que drones pour le transport de marchandises et de taxis aériens.

Occupant 60% moins d’espace qu’un héliport traditionnel, il est possible d’installer un Urban Air Port en quelques jours, le tout sans aucune émission de carbone. Capables de supporter n’importe quel eVTOL et conçus pour compléter d’autres moyens de transport durables, ces «mini-aéroports» ont une construction modulaire qui leur permet d’être facilement démontés et transportés vers d’autres endroits.

Où le groupe Hyundai Motor entre-t-il?

L’implication du groupe Hyundai Motor dans l’ensemble de ce projet est conforme aux projets de la société sud-coréenne de créer son propre avion eVTOL.

Selon les plans du groupe Hyundai Motor, l’objectif est de commercialiser son eVTOL d’ici 2028, ce qui est l’une des raisons de son soutien au développement de l’Air-One.

À ce propos, Pamela Cohn, directrice opérationnelle de la division de mobilité aérienne urbaine du groupe Hyundai Motor, a déclaré: « Alors que nous avançons avec notre programme d’avions eVTOL, le développement des infrastructures de soutien est impératif ».

Et après?

Après avoir obtenu le financement d’Air-One, le prochain objectif d’Urban Air Port est d’attirer davantage d’investisseurs pour accélérer la commercialisation et la diffusion de ce «mini-aéroport».

L’objectif de la société partenaire de Hyundai Motor Group est de développer plus de 200 emplacements identiques à l’Air-One au cours des cinq prochaines années.