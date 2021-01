UPI a enregistré 2,23 milliards de transactions d’une valeur de 4,16 billions de roupies en décembre 2020 rapporte NPCI

Il s’agit d’un bond de 1% en volume et d’une augmentation de 6,4% de la valeur pour UPI à partir de novembre, qui avait vu 2,21 milliards de transactions d’une valeur de 3,90 999 crore Rs.

Image représentative. Image: Tech2

L’interface de paiement unifiée ou UPI a franchi Rs 4 billions de transactions en un mois. Le système de paiement numérique a enregistré 2,23 milliards de transactions pour un montant de Rs 4.16.176.21 crore ou Rs 4.16 billion en décembre 2020, selon à NPCI (National Payments Corporation of France). Il s’agit d’un bond d’un pour cent en volume et d’une augmentation de 6,4 pour cent de la valeur pour UPI à partir de novembre, qui avait vu 2,21 milliards de transactions d’une valeur de 3,90 999 crore Rs.

Google Pay et PhonePe contrôlent plus de 80% de part de marché dans l’écosystème UPI. En novembre, Google Pay détenait la plus grande part de marché avec 960,02 millions de transactions via UPI, suivi des 868,40 millions de PhonePe. Cependant, PhonePe avait traité plus de transactions en termes de valeur au cours du mois.

Les données révélé par NPCI a montré que PhonePe avait enregistré des transactions d’une valeur de Rs 1,75,453,85 crore tandis que Google Pay a enregistré Rs 1,61,418,19 crore en termes de valeur de la transaction en novembre.

NPCI n’a pas encore publié la part de marché des applications UPI en décembre.

En novembre, NPCI avait permis à un autre joueur d’entrer dans l’écosystème UPI. WhatsApp Pay, propriété de Facebook, a reçu l’autorisation de passer en ligne sur UPI.

(Lire aussi: WhatsApp s’associe à SBI, ICICI, Axis et HDFC Bank pour son service de paiement en France)

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂