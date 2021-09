UnMetal Topdown Metal Gear-Like Title UnMetal se faufile sur PS4 ce mois-ci

Si vous avez envie d’une action d’espionnage tactique à l’ancienne qui ne se prend pas trop au sérieux, alors UnMetal est le retour rétro de Metal Gear que vous recherchez peut-être. Sorti le 28 septembre sur PlayStation 4 (mais jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, bien sûr), ce sneak-’em-up ironique vous voit assumer le rôle du héros d’action des années 80 Jesse Fox, alors que vous tentez de vous échapper une base militaire clandestine pour un crime que vous n’avez certainement pas commis.

« Fox est un soldat des forces spéciales hautement qualifié impliqué par inadvertance dans une mission imprévue pour empêcher une attaque contre l’OTAN », explique le communiqué de presse. « Abattu, capturé et interrogé, Fox a besoin d’une issue avec toute la ruse et la ruse qu’il peut rassembler. Les joueurs mènent leur subterfuge pour échapper à l’incarcération en combinant et en fabriquant divers objets découverts dans le monde du jeu, notamment du papier toilette (non parfumé, sans motif et monocouche), des circuits imprimés, du fil rouillé et même un cache-œil de garde et un œil en verre.

La bande-annonce présente toutes sortes de moments arrêtés, tels qu’une poursuite en bateau en pixel art et même une évacuation d’égout souterraine. « La distraction, le sabotage et le combat entreront tous en jeu, et Fox rencontrera différents adversaires, notamment des soldats ennemis, des chiens d’attaque, des rats affamés et du matériel militaire plus redoutable et lourdement armé comme des chars », poursuit le communiqué de presse. Cela a-t-il attiré votre attention (aigle) ? Glissez-vous sans être détecté dans la section des commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.