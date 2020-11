Uniquement aux USA! Nissan fait la promotion de Rogue en proposant des essais routiers avec le RAV4

La mesure marketing vraiment inhabituelle a été esquissée par Nissan USA: le lancement de la nouvelle génération Rogue – connue en Europe sous le nom de X-Trail – sur le marché américain, la marque japonaise a décidé de convaincre les clients de l’excellence de son nouveau modèle, en promouvant le test- roule… avec son rival direct, le Toyota RAV4!

L’actualité a été avancée par divers médias de l’autre côté de l’océan Atlantique, notamment les publications Automotive News et Carscoops.

Selon ces publications, la mesure de commercialisation devrait prendre effet dès décembre prochain, et Nissan USA, s’attend à ce qu’environ la moitié de ses 1 074 concessionnaires aux États-Unis d’Amérique adoptent cette stratégie surprenante.

Cependant, pour un chef de la société bien connue des données de marché et des tendances de consommation JD Power, Tyson Jominy, cette stratégie reste un risque, puisque, se défend dans des déclarations à AutoNews, «un pourcentage de clients sera inévitablement valoriser les différences entre les deux modèles, d’une manière différente de celle attendue »par Nissan.

Cette dernière agence de communication aura même eu accès à un message vidéo envoyé par Judy Wheeler, responsable des ventes et des opérations régionales de Nissan USA, dans lequel elle dit que «on sait que lorsque les clients regardent Rogue, aux côtés du RAV4, sera surpris par nos niveaux de qualité, notre technologie de pointe, notre design haut de gamme … et, surtout, l’excellente valeur globale ».

Déjà dans des déclarations à AutoNews, Wheeler a laissé la garantie que, «lors du test de notre modèle, contre les principaux concurrents, nous sommes sûrs que le client finira par acheter ce véhicule. [o Nissan Rogue], parce que c’est beaucoup mieux ».

La réponse de Toyota

Quant à Toyota, Carscoops se dit déjà consciente de la stratégie de Nissan USA, se sentant «flattée» par le choix du rival. Avec le directeur des ventes de Toyota USA, Bob Carter, ajoutant, dans des déclarations à la même publication, que «nous sommes convaincus que leurs concessionnaires et clients [Nissan] apprécieront la qualité, la valeur, la polyvalence et les équipements de sécurité qui font du RAV4 le SUV compact numéro un aux États-Unis ».

Il faut également noter que cette campagne orthodoxe de Nissan USA porte le nom interne de «Rogue Gone Rogue» et s’inscrit dans une stratégie publicitaire plus large, qui devrait se poursuivre pendant quatre mois, et qui, selon Wheeler, est aussi «le campagne de marketing la plus robuste de l’histoire de Nissan ».

En ce qui concerne les modèles eux-mêmes, il est important de dire que la nouvelle génération Rogue a un prix de vente recommandé aux USA de 25650 € US (21595 euros), tandis que le nouveau Toyota RAV4, identique à celui vendu au Portugal, a un prix recommandé de entrée 26050 € (21 932 euros).

En termes de moteurs, les deux modèles sont proposés avec quatre cylindres de 2,5 litres, bien que chargeant, dans le cas de Nissan, 184 ch et 245 Nm de couple, tandis que Toyota annonce 206 ch et 249 Nm. Dans le premier cas, le bloc apparaît en conjonction avec une boîte CVT et une traction avant (le système 4 × 4 est en option et payé séparément), tandis que chez Toyota, le choix réside dans une transmission automatique à huit rapports.

