Une voiture électrique est-elle meilleure pour la planète?

Ce qui est mieux pour la terre : un véhicule électrique ou à essence? La réponse à cette question peut sembler aveuglément évidente: bien sûr, les voitures électriques doivent être meilleures pour l’environnement, car elles n’ont pas d’échappement et n’émettent donc pas de gaz à effet de serre lorsqu’elles conduisent. Cependant, les véhicules électriques (VE) ne sont pas parfaits et présentent leurs propres problèmes de pollution. Notamment, leurs batteries contiennent des composants, tels que lithium , qui nécessitent une quantité importante d’énergie pour la source et l’extraction.

Mais la production de batteries n’est qu’une partie de la durée de vie d’une voiture électrique. Une étude de 2014 publiée dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences a examiné le cycle de vie complet des émissions d’un véhicule électrique, de l’extraction des métaux nécessaires aux batteries à la production d’électricité nécessaire pour les alimenter, puis a comparé cela aux émissions moyennes d’un véhicule à essence. L’équipe a constaté que lorsque les véhicules électriques sont chargés d’électricité au charbon, ils sont en fait pires pour l’environnement que les voitures à essence conventionnelles.

Dans une grande partie du monde, cependant, les réseaux nationaux sont maintenant suffisamment propres pour que les véhicules électriques battent leurs homologues à essence en matière de pollution et de pollution. les émissions de gaz à effet de serre au cours de leur vie.

« Ce n’est que lorsqu’ils sont connectés aux réseaux électriques les plus sales et chargés en charbon que les moteurs à combustion interne à essence deviennent comparables aux véhicules électriques sur la base des gaz à effet de serre », a déclaré Colin Sheppard, un chercheur spécialisé en ingénierie des systèmes d’énergie et de transport au Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie.

En rapport: Qui a inventé la voiture?

Il y a très peu d’endroits où les réseaux électriques sont encore alimentés entièrement ou principalement par le charbon. La Chine en fait partie; dans 2019, il a été estimé que 58% de l’alimentation électrique du pays provenait du charbon et il est probable que certaines parties de la Chine soient encore entièrement alimentées par le charbon. Cependant, le réseau chinois s’améliore avec plus d’investissements dans les énergies renouvelables – par exemple, il a deux fois la capacité d’énergie éolienne que les États-Unis et il construit plus de panneaux solaires par an que tout autre pays, selon le magazine Nature .

Ce modèle d’amélioration – plus d’énergies renouvelables et moins de combustibles fossiles – est mondial et contribue à renforcer les références environnementales des véhicules électriques, a déclaré Gordon Bauer, chercheur sur les véhicules électriques au Conseil international sur les transports propres à San Francisco. « À mesure que les réseaux deviennent plus verts pendant la durée de vie d’un véhicule électrique, cela ne fera que s’améliorer. »

Dans une étude publiée ce mois-ci dans la revue Science et technologie de l’environnement , Sheppard a modélisé un scénario futur hypothétique dans lequel toutes les voitures étaient électriques. «Nous voulions comprendre quelles pourraient être les implications en termes d’énergie, d’infrastructure et d’émissions si tous les véhicules de tourisme étaient électrifiés», a déclaré Sheppard à 45Secondes.fr. Bauer a également collaboré avec Sheppard sur le projet. Leurs conclusions se révèlent fortement en faveur d’un futur véhicule électrique.

Par exemple, Sheppard a calculé que si tous les véhicules privés aux États-Unis étaient électriques, cela réduirait les émissions de gaz à effet de serre dans le pays de 46% par an (0,5 gigatonnes de dioxyde de carbone) par rapport aux voitures à essence conventionnelles. Cette réduction pourrait être encore augmentée si ces véhicules étaient soumis à ce que l’on appelle la «recharge contrôlée», une technique également connue sous le nom de «recharge intelligente», dans laquelle les véhicules sont rechargés à des moments stratégiquement choisis pour minimiser le coût financier de la production d’électricité. (Par exemple, la recharge de nuit est souvent moins coûteuse que pendant la journée; cette stratégie favorise également des usines de production d’énergie plus efficaces qui produisent de l’électricité moins chère.) Si toutes les voitures électriques privées étaient chargées de cette manière, les économies d’émissions pourraient augmenter. à 49% par an.

Ces estimations sont basées sur ce que Sheppard admet être une vision «ambitieuse» du futur portefeuille énergétique des États-Unis. Cet avenir envisage un pays avec beaucoup plus d’énergie renouvelable, mais qui n’a toujours pas atteint l’objectif du zéro carbone, ou ayant un réseau national qui ne contribue pas au changement climatique, a-t-il déclaré. Il y a une volonté politique considérable et des changements pratiques qui doivent se produire pour rendre ce scénario possible, mais il est toujours utile de cartographier le potentiel théorique complet des véhicules électriques dans ces circonstances.

En rapport: Pourrions-nous jamais extraire suffisamment de carbone de l’atmosphère pour arrêter le changement climatique?

En bref, il est beaucoup plus facile de plaider en faveur de l’achat d’un véhicule électrique qu’un véhicule à essence ou diesel d’un point de vue environnemental. Mais qu’en est-il du coût? Les véhicules électriques ne sont-ils pas trop chers pour la plupart des gens?

Un rapport 2020 du groupe de défense des droits des consommateurs, Consumer Reports, suggère que cela est également en train de changer. Le document estime que les coûts de réparation et d’entretien par kilomètre sur la durée de vie d’un véhicule électrique représentent un peu moins de la moitié de ceux des véhicules traditionnels équipés de moteurs à combustion interne. C’est en grande partie parce que les moteurs électriques n’ont qu’une seule pièce mobile, par rapport aux moteurs traditionnels qui en ont souvent des dizaines. Cela signifie que moins de composants doivent être remplacés dans un véhicule électrique, ce qui se traduit par des économies significatives, mais pas au point de vente.

« Cela peut sembler radical en ce moment, mais d’ici 2030, je pense que le problème sera de savoir à quelle vitesse les fabricants peuvent les fabriquer », a déclaré Bauer.

Dans un analyse récente aux États-Unis réalisé par Bauer, il a conclu que le taux élevé de dépréciation des véhicules électriques neufs entraînera des avantages plus importants pour les ménages à faible revenu qui sont plus susceptibles d’acheter des voitures d’occasion. Cela, ainsi que d’autres facteurs entraînant des réductions de prix, tels que les innovations technologiques et la concurrence accrue des fournisseurs, signifieront qu’un véhicule électrique devrait coûter le même prix qu’une voiture à essence conventionnelle pour presque tous les niveaux de revenus d’ici environ 2029, a constaté Bauer. En outre, Bauer a calculé que d’ici 2030, les ménages à faible revenu aux États-Unis devraient économiser 1 000 dollars par an sur les économies de carburant s’ils devaient passer à un véhicule électrique.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.