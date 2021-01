Une voiture Apple pourrait être développée avec l’aide de Hyundai

Après avoir été «mort», les rumeurs des dernières semaines ont donné un nouvel élan au design de la voiture Apple.

Maintenant, après avoir annoncé il y a quelques semaines que la voiture Apple pourrait enfin devenir une réalité en 2024, il y a aujourd’hui des rumeurs qui pourraient être la réponse à une question qui avait déjà été soulevée: qui va la poser il?

Si à l’époque des rumeurs indiquaient qu’Apple se tournerait vers un fournisseur comme Magna International, maintenant une déclaration de Hyundai Motor Group (entre-temps démentie par la société sud-coréenne) l’a mise position de tête pour assumer cette tâche.

Des rumeurs rentables

Hyundai Motor Group n’a eu qu’à envoyer le communiqué au Financial Times, «Apple et Hyundai sont en négociations, mais comme ils sont encore à un stade précoce, rien n’a été décidé» pour que la société sud-coréenne voit ses actions «monter en flèche» de 19%.

Parallèlement, la marque sud-coréenne a revu sa déclaration, se limitant à affirmer avoir été contactée par des partenaires potentiels pour le développement de véhicules électriques autonomes. Dans cette nouvelle déclaration, il n’était plus question d’Apple. Cependant, il existe des sources qui disent que Hyundai sera en mesure de contribuer au développement et à la production de la voiture Apple.

L’un d’eux est le Korea Economic Daily qui a déclaré qu’Apple aurait proposé à Hyundai Motor Group un partenariat qui impliquerait non seulement la production de sa voiture mais aussi le développement de la batterie – la voiture Apple sera, bien sûr, électrique. Quant à la date prévue pour l’arrivée de la voiture Apple, la publication sud-coréenne pointe vers 2027.

Basé sur E-GMP?

Si ce partenariat entre Apple et Hyundai Motor Group se confirme, la voiture d’Apple pourrait en venir à utiliser les technologies utilisées dans la plateforme E-GMP (peut-être même l’utiliser).

Quant aux batteries, les Britanniques d’Autocar affirment que, si cela devient une réalité, il est plus probable qu’elle utilisera la technologie des batteries «monocellulaires» développée par Apple.

Cette technologie utilise des cellules plus grandes et un pack de batteries plus denses, l’entreprise chargée de créer l’iPhone affirmant que cette technologie permet d’offrir plus d’autonomie. L’utilisation du phosphate de fer lithium (LFP) dans la chimie des batteries est également sur la table. Cela permettrait de se passer de cobalt pour la cathode, réduisant non seulement les coûts mais aussi la tendance à la surchauffe.

Sources: Autocar, Automotive News Europe, CNBC.